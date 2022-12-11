"Я потеряла ребенка на пятом месяце беременности". Новая история в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Елена Полевая: Один из оккупантов сказал: "Закрой рот, потому что застрелю" Фото: civilvoicesmuseum.org

"24 февраля был очень страшный день. Мои дети и муж были здесь, а я в Киеве на работе. Когда стало известно, что началась война, я поняла, что нужно ехать домой. Мама просила меня этого не делать, но я уехала – там моя семья", – вспоминает Елена.

Семья живет на окраине села, у леса. Когда Елена доехала домой, поняла, что уехать она не сможет, хотя женщине нужно было посетить врача. Она успокаивала свою семью, но сама понимала, что обстановка уже напряжена: русские войска были рядом и вскоре они пришли в село.

"Я говорила, что не пущу их в дом, что я их сюда не звала. Они ходили, обыски устраивали. Часть продовольствия у меня забрали. Я кричала: "Не дам, у меня дети!" А один ответил: "Закрой рот, потому что застрелю". Хотели мужа забрать, но я не разрешила, и они ушли", – рассказала женщина.

Российские военные заходили к ним не один раз, они были вооружены, приходили с ломом и молотом, привозили технику. Семья смогла уехать из села только в апреле, после деоккупации. Елена сразу поехала в больницу.

"Меня известили, что у меня замер ребенок. Я потеряла здорового ребенка на сроке пять месяцев. Это произошло в период оккупации. Приехала – мне сказали, что уже все", – поделилась Елена.