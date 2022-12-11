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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Я потеряла ребенка на пятом месяце беременности". Новая история в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

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Елена Полевая: Один из оккупантов сказал: "Закрой рот, потому что застрелю"
Елена Полевая: Один из оккупантов сказал: "Закрой рот, потому что застрелю"
Фото: civilvoicesmuseum.org

Елена Полевая из села Толокунь Киевской области из-за пережитого стресса во время российской оккупации потеряла ребенка на пятом месяце беременности. Дом ее семьи обыскивали, а ее угрожали убить, оккупанты забрали продукты, которыми Елена хотела накормить двоих маленьких детей. Свою историю женщина рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"24 февраля был очень страшный день. Мои дети и муж были здесь, а я в Киеве на работе. Когда стало известно, что началась война, я поняла, что нужно ехать домой. Мама просила меня этого не делать, но я уехала – там моя семья", – вспоминает Елена.

Семья живет на окраине села, у леса. Когда Елена доехала домой, поняла, что уехать она не сможет, хотя женщине нужно было посетить врача. Она успокаивала свою семью, но сама понимала, что обстановка уже напряжена: русские войска были рядом и вскоре они пришли в село.

"Я говорила, что не пущу их в дом, что я их сюда не звала. Они ходили, обыски устраивали. Часть продовольствия у меня забрали. Я кричала: "Не дам, у меня дети!" А один ответил: "Закрой рот, потому что застрелю". Хотели мужа забрать, но я не разрешила, и они ушли", – рассказала женщина.

Российские военные заходили к ним не один раз, они были вооружены, приходили с ломом и молотом, привозили технику. Семья смогла уехать из села только в апреле, после деоккупации. Елена сразу поехала в больницу.

"Меня известили, что у меня замер ребенок. Я потеряла здорового ребенка на сроке пять месяцев. Это произошло в период оккупации. Приехала – мне сказали, что уже все", – поделилась Елена.

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив насчитывает уже более 50 тыс. рассказов людей.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

В ноябре музей запустил серию подкастов с интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.

Теги: война, оккупация, Киевская область, дети, война России против Украины, беременность, обыски, ребенок, российские военные
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