Фонд Рината Ахметова передает в Бахмут почти 4 тыс. продуктовых наборов

С начала полномасштабной войны Фонд передал почти 168 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона Фото: akhmetovfoundation.org

"Несмотря на непрерывные вражеские обстрелы и крайне сложную гуманитарную ситуацию, многие местные жители при разных обстоятельствах отказываются покинуть родной дом. В течение длительного времени они вынуждены жить в подвалах и готовить еду на костре. Чтобы поддержать людей, Фонд передает в каждом наборе продукты с длительным сроком хранения: это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупы, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – сказано в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал почти 168 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона. Для жителей 22 областей Украины отправили более полумиллиона продуктовых наборов, всего будет передано 800 упаковок с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.