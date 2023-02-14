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Фонд Рината Ахметова передает в Бахмут почти 4 тыс. продуктовых наборов

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С начала полномасштабной войны Фонд передал почти 168 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона
С начала полномасштабной войны Фонд передал почти 168 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова направляет во фронтовой Бахмут Донецкой области почти 4 тыс. продуктовых наборов, сообщили 14 февраля в пресс-службе организации.

"Несмотря на непрерывные вражеские обстрелы и крайне сложную гуманитарную ситуацию, многие местные жители при разных обстоятельствах отказываются покинуть родной дом. В течение длительного времени они вынуждены жить в подвалах и готовить еду на костре. Чтобы поддержать людей, Фонд передает в каждом наборе продукты с длительным сроком хранения: это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупы, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – сказано в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал почти 168 тыс. наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона. Для жителей 22 областей Украины отправили более полумиллиона продуктовых наборов, всего будет передано 800 упаковок с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери

4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью", – сказал президент. 8 февраля в интервью Le Figaro Зеленский отметил, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Российские войска с 7 февраля получили тактические успехи в боях возле Бахмута и Угледара Донецкой области и контролируют местность возле главной трассы М-03, которая ведет в Бахмут, проинформировали в британской разведке. При этом оккупанты несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, добавили в минобороны Великобритании.

Теги: Донецкая область, продукты, помощь, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины, Бахмут
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