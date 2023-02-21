Российские войска из "Градов" обстреляли остановку и жилой дом в Херсоне. СМИ заявляют о погибших и раненых. Видео

"Херсон под обстрелом. Вероятно, [РСЗО] "Град". Около 20 взрывов. Находитесь в укрытиях или в безопасных местах", – написал Прокудин..
"Мост" со слов очевидцев сообщает, что обстрелу оккупантов подвергся центр Херсона.
"Есть попадание в остановку общественного транспорта. На остановке в это время находилось большое количество людей. В результате обстрела несколько погибших и раненых", – пишет издание, публикуя в Telegram видео последствий обстрела.
Официальные данные о количестве погибших и раненых на момент публикации новости отсутствуют.
Также, по данным "Моста", зафиксировано попадание ракет в жилой дом в центре города. На видео демонстрируется пожар в одной из квартир на четвертом этаже, возникший, вероятно, в результате обстрела российских оккупантов.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.