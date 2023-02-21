Российские войска из "Градов" обстреляли остановку и жилой дом в Херсоне. СМИ заявляют о погибших и раненых. Видео

"Херсон под обстрелом. Вероятно, [РСЗО] "Град". Около 20 взрывов. Находитесь в укрытиях или в безопасных местах", – написал Прокудин..

"Мост" со слов очевидцев сообщает, что обстрелу оккупантов подвергся центр Херсона.

"Есть попадание в остановку общественного транспорта. На остановке в это время находилось большое количество людей. В результате обстрела несколько погибших и раненых", – пишет издание, публикуя в Telegram видео последствий обстрела.

Официальные данные о количестве погибших и раненых на момент публикации новости отсутствуют.

Также, по данным "Моста", зафиксировано попадание ракет в жилой дом в центре города. На видео демонстрируется пожар в одной из квартир на четвертом этаже, возникший, вероятно, в результате обстрела российских оккупантов.



