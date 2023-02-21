ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска из "Градов" обстреляли остановку и жилой дом в Херсоне. СМИ заявляют о погибших и раненых. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Последствия обстрела центра Херсона 21 февраля
Последствия обстрела центра Херсона 21 февраля
Скриншот: Мост Херсон / Telegram

Российские оккупанты 21 февраля обстреляли Херсон, по предварительной информации, из реактивных систем залпового огня, сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Подробности приводит местное издание "Мост".

"Херсон под обстрелом. Вероятно, [РСЗО] "Град". Около 20 взрывов. Находитесь в укрытиях или в безопасных местах", – написал Прокудин..

"Мост" со слов очевидцев сообщает, что обстрелу оккупантов подвергся центр Херсона.

"Есть попадание в остановку общественного транспорта. На остановке в это время находилось большое количество людей. В результате обстрела несколько погибших и раненых", – пишет издание, публикуя в Telegram видео последствий обстрела.

Официальные данные о количестве погибших и раненых на момент публикации новости отсутствуют.

Также, по данным "Моста", зафиксировано попадание ракет в жилой дом в центре города. На видео демонстрируется пожар в одной из квартир на четвертом этаже, возникший, вероятно, в результате обстрела российских оккупантов.


Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.

Теги: Россия, Украина, Херсон, взрыв, Херсонская область, раненые, жертвы, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, взрывы, погибшие, население, российские оккупанты, Александр Прокудин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
58-летняя Белуччи снялась для обложки Vogue в чулках и пиджаке
58-летняя Белуччи снялась для обложки Vogue в чулках и пиджаке
Галина ГРИШИНА
Мишина с оголенными плечами рассказала о своей новой работе на украинском телевидении
Мишина с оголенными плечами рассказала о своей новой работе на украинском телевидении
Британский дизайнер на Неделе моды в Лондоне представила коллекцию для людей с особыми потребностями. Видео
Британский дизайнер на Неделе моды в Лондоне представила коллекцию для людей с особыми потребностями. Видео
Галина ГРИШИНА
Снайпер Эмеральд и Тина Кароль снялись в одинаковой одежде
Снайпер Эмеральд и Тина Кароль снялись в одинаковой одежде
Бандуристка Kruть высказалась о песне Потапа, в которой он спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
Бандуристка Kruть высказалась о песне Потапа, в которой он спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум выставила бюст в глубоком декольте и показала его в движении
49-летняя Клум выставила бюст в глубоком декольте и показала его в движении
Решетник показал своего младшего сына в образе президента США Байдена
Решетник показал своего младшего сына в образе президента США Байдена
Экс-жена мэра Киева Кличко в лосинах снялась на полу вместе с партнером по танцам
Экс-жена мэра Киева Кличко в лосинах снялась на полу вместе с партнером по танцам
"Страдал от тревоги и депрессии". Умер 28-летний брат 33-летней Панеттьери
"Страдал от тревоги и депрессии". Умер 28-летний брат 33-летней Панеттьери
Галина ГРИШИНА
Loboda в корсете показала декольте вблизи. Фото
Loboda в корсете показала декольте вблизи. Фото
Бывшая жена Остапчука рассказала, кто виноват в их разводе
Бывшая жена Остапчука рассказала, кто виноват в их разводе
Галина ГРИШИНА
"Боже, как выросло мое солнышко". Grosu показала своего пятилетнего брата
"Боже, как выросло мое солнышко". Grosu показала своего пятилетнего брата
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс
Галина ГРИШИНА
Как выглядят в одинаковых прозрачных платьях Тина Кароль и Уоллис Дэй
Как выглядят в одинаковых прозрачных платьях Тина Кароль и Уоллис Дэй
"Шок и грусть". Умер известный украинский рок-музыкант Футорский
"Шок и грусть". Умер известный украинский рок-музыкант Футорский
Байден во время визита в Украину надел такой же сине-желтый галстук, в котором два месяца назад встречал Зеленского в Белом доме
Байден во время визита в Украину надел такой же сине-желтый галстук, в котором два месяца назад встречал Зеленского в Белом доме
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров (50682)
2
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний (25559)
3
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием (13642)
4
В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце (5746)
5
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз (4905)
6
"Шок и грусть". Умер известный украинский рок-музыкант Футорский (4145)
7
Журналисты побывали на родине Залужного и показали его детские и юношеские фото (2687)
8
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс (2484)
 
 
 
 