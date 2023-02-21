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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За последние сутки оккупанты обстреляли территорию Украины около 120 раз. РФ атакует в Харьковской и Донецкой области – Генштаб

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20 февраля подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в Харьковской и Донецкой областях
20 февраля подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в Харьковской и Донецкой областях
Фото: ЕРА

В течение последних суток армия России нанесла 6 ракетных и 28 авиационных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 21 февраля сообщил в Facebook.

Оккупанты также совершили 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Атаки россиян из разного вида оружия зафиксированы в десятках населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области, а также Белогоровка, Васюковка, Берховка, Бахмут, Васильевка, Новобахмутовка, Водяное, Невельское и Марьинка Донецкой области", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок российскй армии не обнаружено.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid026HDiFRiRemNkG1BsF2zVq6LUWkEhCL7jfVV3nb5pWDKPokGhMLSBpCsHWTHGJ8UQl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Сумская область, Генштаб ВСУ, авиация, Херсонская область, Харьковская область, Запорожская область, РСЗО, Черниговская область, армия РФ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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