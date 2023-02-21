За последние сутки оккупанты обстреляли территорию Украины около 120 раз. РФ атакует в Харьковской и Донецкой области – Генштаб

Оккупанты также совершили 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Атаки россиян из разного вида оружия зафиксированы в десятках населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
"Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области, а также Белогоровка, Васюковка, Берховка, Бахмут, Васильевка, Новобахмутовка, Водяное, Невельское и Марьинка Донецкой области", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок российскй армии не обнаружено.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.