За последние сутки оккупанты обстреляли территорию Украины около 120 раз. РФ атакует в Харьковской и Донецкой области – Генштаб

20 февраля подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в Харьковской и Донецкой областях Фото: ЕРА

Оккупанты также совершили 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Атаки россиян из разного вида оружия зафиксированы в десятках населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

"Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области, а также Белогоровка, Васюковка, Берховка, Бахмут, Васильевка, Новобахмутовка, Водяное, Невельское и Марьинка Донецкой области", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок российскй армии не обнаружено.