Россияне пытаются дискредитировать ВСУ, обстреливая оккупированные ими территории – Генштаб

Об этом 20 февраля в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Также для формирования негативного отношения к силам обороны Украины оккупанты продолжают обстрелы гражданских объектов отдельных населенных пунктов Каховского и Голопристанского районов Херсонской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 30 населенных пунктов.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.