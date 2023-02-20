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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне пытаются дискредитировать ВСУ, обстреливая оккупированные ими территории – Генштаб

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Оккупанты обстреливают гражданские объекты отдельных населенных пунктов Херсонской области для формирования негативного отношения к силам обороны Украины, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты обстреливают гражданские объекты отдельных населенных пунктов Херсонской области для формирования негативного отношения к силам обороны Украины, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска 19 февраля из артиллерии обстреляли Голую Пристань Херсонской области с целью обвинить в этом и дискредитировать Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Об этом 20 февраля в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Также для формирования негативного отношения к силам обороны Украины оккупанты продолжают обстрелы гражданских объектов отдельных населенных пунктов Каховского и Голопристанского районов Херсонской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 30 населенных пунктов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid026qsaqZ6qZ27ZqqFS5eDHKKz2Bk6Svb8yztVBxYisQa7vRu94RSjWGAh23jCy21Wxl

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, артиллерия, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Каховка, российские оккупанты, Голая Пристань
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