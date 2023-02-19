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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты утром обстреляли село в Херсонской области, есть погибшие и пострадавшие – ОВА

Медики оказывают помощь постраадвшим
Медики оказывают помощь постраадвшим
Фото: depositphotos.com

Утром 19 февраля российские оккупанты обстреляли село Бургунка Бериславского района Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации в Telegram.

"Один из вражеских снарядов попал во двор местных жителей. В момент обстрела в доме находились семья – трое взрослых и двое детей. Из-за российского удара мать, отец и дядя погибли на месте. 13-летний мальчик получил ранение, его госпитализировали. Еще один ребенок чудом не пострадал", – сообщили в ОВА.

Также в этом селе ранения получил восьмилетний мальчик.

"Он находится в стабильном состоянии, медики оказывают ему необходимую помощь", – сообщили в администрации.

Позже в ОВА проинформировали, что количество раненых возросло.

"В доме, во двор которого попал вражеский снаряд, пострадали семь человек. На месте трагедии погибли три человека – отец, мать и дядя. Ранения получили четыре человека – бабушка, взрослый мужчина, 10-летняя девочка и восьмилетний мальчик", – говорится в сообщении.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, Херсонская ОГА, обстрелы, война России против Украины
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