Российские оккупанты утром обстреляли село в Херсонской области, есть погибшие и пострадавшие – ОВА

"Один из вражеских снарядов попал во двор местных жителей. В момент обстрела в доме находились семья – трое взрослых и двое детей. Из-за российского удара мать, отец и дядя погибли на месте. 13-летний мальчик получил ранение, его госпитализировали. Еще один ребенок чудом не пострадал", – сообщили в ОВА.
Также в этом селе ранения получил восьмилетний мальчик.
"Он находится в стабильном состоянии, медики оказывают ему необходимую помощь", – сообщили в администрации.
Позже в ОВА проинформировали, что количество раненых возросло.
"В доме, во двор которого попал вражеский снаряд, пострадали семь человек. На месте трагедии погибли три человека – отец, мать и дядя. Ранения получили четыре человека – бабушка, взрослый мужчина, 10-летняя девочка и восьмилетний мальчик", – говорится в сообщении.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.