Российские оккупанты утром обстреляли село в Херсонской области, есть погибшие и пострадавшие – ОВА

"Один из вражеских снарядов попал во двор местных жителей. В момент обстрела в доме находились семья – трое взрослых и двое детей. Из-за российского удара мать, отец и дядя погибли на месте. 13-летний мальчик получил ранение, его госпитализировали. Еще один ребенок чудом не пострадал", – сообщили в ОВА.

Также в этом селе ранения получил восьмилетний мальчик.

"Он находится в стабильном состоянии, медики оказывают ему необходимую помощь", – сообщили в администрации.

Позже в ОВА проинформировали, что количество раненых возросло.

"В доме, во двор которого попал вражеский снаряд, пострадали семь человек. На месте трагедии погибли три человека – отец, мать и дядя. Ранения получили четыре человека – бабушка, взрослый мужчина, 10-летняя девочка и восьмилетний мальчик", – говорится в сообщении.