В новый госпиталь в Херсонской области оккупанты за сутки привезли более 50 раненых и убитых – Генштаб ВСУ

"В населенном пункте Каланчак Херсонской области российские оккупанты обустроили еще один военный госпиталь, в центральной больнице. Известно, что гражданам Украины, которые там проживают, в предоставлении медицинской помощи в указанном заведении отказывают", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что "больница стала эдаким "хабом" для раненых и погибших оккупантов".
"Только за прошедшие сутки в медицинское учреждение привезли более 50 раненых и убитых захватчиков", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
17 февраля Генштаб ВСУ сообщал, что в обустроенный в Каланчаке военный госпиталь российские оккупанты привезли 36 ликвидированных и 18 раненых военнослужащих.
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 19 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 142 860 человек личного состава, уничтожены 298 самолетов противника.