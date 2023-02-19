В новый госпиталь в Херсонской области оккупанты за сутки привезли более 50 раненых и убитых – Генштаб ВСУ

По данным ВСУ, число ликвидированных с 24 февраля 2022 года оккупантов приближается к 143 тыс. Фото: ЕРА

"В населенном пункте Каланчак Херсонской области российские оккупанты обустроили еще один военный госпиталь, в центральной больнице. Известно, что гражданам Украины, которые там проживают, в предоставлении медицинской помощи в указанном заведении отказывают", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что "больница стала эдаким "хабом" для раненых и погибших оккупантов".

"Только за прошедшие сутки в медицинское учреждение привезли более 50 раненых и убитых захватчиков", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

17 февраля Генштаб ВСУ сообщал, что в обустроенный в Каланчаке военный госпиталь российские оккупанты привезли 36 ликвидированных и 18 раненых военнослужащих.