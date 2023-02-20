Оккупанты 75 раз за сутки обстреляли Херсонскую область: трое погибших, восемь раненых, включая трех детей

Захватчики открывали огонь из реактивных систем залпового огня, минометов, артиллерии, танков и беспилотников.

Херсон армия РФ обстреляла девять раз. Вражеские снаряды попали в жилые дома.

За прошедшие сутки в Херсонской области в результате российской агрессии погибли три человека, еще восемь получили ранения. Среди раненых три ребенка: мальчики восьми и 13 лет, а также 10-летняя девочка.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

По данным горсовета на 12 февраля, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.