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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты делают тюрьмы для местных прямо в административных зданиях – Генштаб

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Левобережная часть Херсонской области остается в оккупации
Левобережная часть Херсонской области остается в оккупации
Фото: ЕРА

Российские оккупанты усиливают давление на гражданское население на временно захваченных территориях. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил 20 февраля в Facebook.

В отдельных населенных пунктах Херсонской области, по данным Генштаба, захватчики обустраивают места незаконного задержания местных жителей в помещениях органов оккупационных администраций.

Там содержат граждан Украины, подозреваемых в сотрудничестве с силами обороны. Также россияне помещают херсонцев в такие места за проукраинскую позицию, говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ok2WCvbg6rJSgBAKFwVZVuYDJe78fwwnaA3YTyaDJEoXm53LjMKW4Hc2GtUGzSB9l

Контекст:

В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия, территорию по левому берегу – РФ.

В Херсонской ОВА сообщали в августе, что российские оккупанты давят на предпринимателей области с требованием "переоформить документы в новой налоговой". Тем, кто отказывается, угрожают отобрать или закрыть бизнес, указали в ОВА.

12 февраля Генштаб сообщал, что оккупанты принуждают украинских пенсионеров получать паспорта РФ на временно захваченной территории Херсонской области.

Теги: Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, армия РФ, война России против Украины, российские оккупанты
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