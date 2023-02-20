В Херсонской области оккупанты делают тюрьмы для местных прямо в административных зданиях – Генштаб

В отдельных населенных пунктах Херсонской области, по данным Генштаба, захватчики обустраивают места незаконного задержания местных жителей в помещениях органов оккупационных администраций.

Там содержат граждан Украины, подозреваемых в сотрудничестве с силами обороны. Также россияне помещают херсонцев в такие места за проукраинскую позицию, говорится в сообщении.

Контекст:

В ноябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия, территорию по левому берегу – РФ.

В Херсонской ОВА сообщали в августе, что российские оккупанты давят на предпринимателей области с требованием "переоформить документы в новой налоговой". Тем, кто отказывается, угрожают отобрать или закрыть бизнес, указали в ОВА.

12 февраля Генштаб сообщал, что оккупанты принуждают украинских пенсионеров получать паспорта РФ на временно захваченной территории Херсонской области.