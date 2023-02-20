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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Двое человек погибли в результате обстрела оккупантами Антоновки Херсонской области – ОВА

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Российские захватчики нанесли удар по поселку Антоновка, проинформировали в Херсонской ОВА
Российские захватчики нанесли удар по поселку Антоновка, проинформировали в Херсонской ОВА
Фото: depo.ua (иллюстративное)

Российские оккупационные войска 20 февраля в очередной раз обстреляли поселок Антоновка Херсонской области.

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"Российские захватчики нанесли удар по поселку Антоновка – погибли два человека, – говорится в сообщении. – Когда рядом разорвался один из вражеских снарядов, местные жители, муж и жена, получили минно-взрывную травму. Пострадавшие погибли на месте".

Отмечается, что мужчина являлся работником детской областной клинической больницы.

https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/pfbid0yLTBbWyQ9PrWyQsaoMnVkxz1Fdf5bVgAZgMoZ467r3omDa1YuT7f2F3Jyufq5Hfzl

Оккупанты обстреливали Антоновку 20 января, в результате чего получил ранение 15-летний подросток.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, больница, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, население, муж, травмы, жена, российские оккупанты
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