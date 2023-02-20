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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Россияне атакуют на пяти направлениях, обстреляли в этом районе более 45 населенных пунктов

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Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на пяти направлениях – купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском.

Об этом 20 февраля в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на купянском и лиманском направлениях оккупанты обстреляли районы 10 населенных пунктов, на бахмутском – более 15 районов населенных пунктов, на авдеевском и шахтерском направлениях – более 20.

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток российские войска нанесли три ракетных и 22 авиаудара, а также совершили более 30 обстрелов из РСЗО.

В то же время авиация сил обороны Украины нанесла за сутки 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удар по российскому ЗРК на огневой позиции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid026qsaqZ6qZ27ZqqFS5eDHKKz2Bk6Svb8yztVBxYisQa7vRu94RSjWGAh23jCy21Wxl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, оборона, РСЗО, ВСУ, обстрелы, авиаудар, наступление, война России против Украины, ракета, российские оккупанты
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