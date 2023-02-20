Генштаб ВСУ: Россияне атакуют на пяти направлениях, обстреляли в этом районе более 45 населенных пунктов

Об этом 20 февраля в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на купянском и лиманском направлениях оккупанты обстреляли районы 10 населенных пунктов, на бахмутском – более 15 районов населенных пунктов, на авдеевском и шахтерском направлениях – более 20.
По данным Генштаба ВСУ, в течение суток российские войска нанесли три ракетных и 22 авиаудара, а также совершили более 30 обстрелов из РСЗО.
В то же время авиация сил обороны Украины нанесла за сутки 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удар по российскому ЗРК на огневой позиции.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.