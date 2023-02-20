Генштаб ВСУ: Россияне атакуют на пяти направлениях, обстреляли в этом районе более 45 населенных пунктов

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 20 февраля в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на купянском и лиманском направлениях оккупанты обстреляли районы 10 населенных пунктов, на бахмутском – более 15 районов населенных пунктов, на авдеевском и шахтерском направлениях – более 20.

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток российские войска нанесли три ракетных и 22 авиаудара, а также совершили более 30 обстрелов из РСЗО.

В то же время авиация сил обороны Украины нанесла за сутки 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удар по российскому ЗРК на огневой позиции.

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