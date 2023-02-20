Авиация ВСУ за сутки больше двадцати раз атаковала позиции оккупантов. Россияне лишились самолета и четырех дронов – Генштаб

Также летчики ВСУ провели семь атак на зенитно-ракетные комплексы оккупантов на огневых позициях и нанесли два удара по другим важным объектам противника.
Как уже сообщал Генштаб, 19 февраля силы обороны сбили российский самолет Су-25, два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и два дрона-камикадзе типа "Ланцет-3".
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 19 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 142 860 человек личного состава, уничтожены 298 самолетов противника.