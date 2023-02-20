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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Авиация ВСУ за сутки больше двадцати раз атаковала позиции оккупантов. Россияне лишились самолета и четырех дронов – Генштаб

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19 февраля силы обороны сбили российский самолет Су-25
19 февраля силы обороны сбили российский самолет Су-25
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российской армии. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил 20 февраля в Facebook.

Также летчики ВСУ провели семь атак на зенитно-ракетные комплексы оккупантов на огневых позициях и нанесли два удара по другим важным объектам противника.

Как уже сообщал Генштаб, 19 февраля силы обороны сбили российский самолет Су-25, два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и два дрона-камикадзе типа "Ланцет-3".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ok2WCvbg6rJSgBAKFwVZVuYDJe78fwwnaA3YTyaDJEoXm53LjMKW4Hc2GtUGzSB9l

Контекст:

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 19 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 142 860 человек личного состава, уничтожены 298 самолетов противника.

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, Су-25, армия РФ, беспилотники, самолеты, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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