Российские оккупанты угрожают депортацией жителям Херсонской области без российского паспорта – Генштаб ВСУ

"На временно захваченной части Херсонской области противник продолжает насильственную паспортизацию населения", – говорится в сообщении.

В связи с этим российские оккупационные войска вместе с полицией усилили проверки на блокпостах.

По данным Генштаба, оккупанты угрожают выселением с начала марта всем гражданам, которые не получат российский паспорт.

Контекст:

Впервые президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.

В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.