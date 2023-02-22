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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты угрожают депортацией жителям Херсонской области без российского паспорта – Генштаб ВСУ

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Российские оккупационные войска вместе с полицией усилили проверки на блокпостах в Херсонской области
Российские оккупационные войска вместе с полицией усилили проверки на блокпостах в Херсонской области
Фото: ЕРА

Российские оккупанты угрожают депортацией жителям Херсонской области без российского паспорта. Об этом 22 февраля в Facebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На временно захваченной части Херсонской области противник продолжает насильственную паспортизацию населения", – говорится в сообщении.

В связи с этим российские оккупационные войска вместе с полицией усилили проверки на блокпостах.

По данным Генштаба, оккупанты угрожают выселением с начала марта всем гражданам, которые не получат российский паспорт.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02VVTFWwyMW1RJvXTxh51paaWursq2FAoq3gZe3vES3wAn4hMmrhfSA2vKuJtnhYWAl

Контекст:

Впервые президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины. 

В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, оккупация, паспорт, Херсонская область, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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