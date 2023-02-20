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Оккупанты продолжают принудительную российскую паспортизацию на захваченных территориях Херсонской области – Генштаб ВСУ

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Оккупанты угрожают пенсионерам оставить их без выплат в случае отсутствия российского паспорта, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты угрожают пенсионерам оставить их без выплат в случае отсутствия российского паспорта, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Российские оккупанты принуждают граждан Украины получать паспорта РФ на временно захваченной территории Херсонской области.

Об этом 20 февраля в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает принудительную российскую паспортизацию граждан Украины на временно занятых территориях Херсонской области, – говорится в сообщении. – В частности, российские оккупационные так называемые власти в Скадовске и Каланчаке, угрожая конфискацией личного имущества, заставляют ускорить процесс получения российских паспортов и переоформления бизнеса, движимого и недвижимого имущества по российскому законодательству. В случае отсутствия российского паспорта пенсионерам угрожают оставить их без пенсионных выплат".

Отмечается, что у местных жителей "возникли социальное напряжение и опасения по поводу потери собственного имущества и бизнеса".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid026qsaqZ6qZ27ZqqFS5eDHKKz2Bk6Svb8yztVBxYisQa7vRu94RSjWGAh23jCy21Wxl

В ноябре 2022 года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

О том, что оккупанты во временно захваченном Скадовске Херсонской области требуют от жителей оформлять паспорта РФ для получения пенсий, в Генштабе ВСУ сообщали в конце декабря.

В феврале 2023 года украинские военные рассказали, что российские оккупанты пытаются провести "паспортизацию" жителей Железного Порта Херсонской области.

Контекст:

Впервые президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.

Путин 26 декабря утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины. В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, пенсии, захват, оккупация, паспорт, Херсонская область, гражданство, Скадовск, пенсионеры, выплаты, Каланчак, имущество, конфискация, российские оккупанты
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