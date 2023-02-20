Оккупанты продолжают принудительную российскую паспортизацию на захваченных территориях Херсонской области – Генштаб ВСУ

Оккупанты угрожают пенсионерам оставить их без выплат в случае отсутствия российского паспорта, отметили в Генштабе ВСУ Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Об этом 20 февраля в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает принудительную российскую паспортизацию граждан Украины на временно занятых территориях Херсонской области, – говорится в сообщении. – В частности, российские оккупационные так называемые власти в Скадовске и Каланчаке, угрожая конфискацией личного имущества, заставляют ускорить процесс получения российских паспортов и переоформления бизнеса, движимого и недвижимого имущества по российскому законодательству. В случае отсутствия российского паспорта пенсионерам угрожают оставить их без пенсионных выплат".

Отмечается, что у местных жителей "возникли социальное напряжение и опасения по поводу потери собственного имущества и бизнеса".

В ноябре 2022 года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

О том, что оккупанты во временно захваченном Скадовске Херсонской области требуют от жителей оформлять паспорта РФ для получения пенсий, в Генштабе ВСУ сообщали в конце декабря.

В феврале 2023 года украинские военные рассказали, что российские оккупанты пытаются провести "паспортизацию" жителей Железного Порта Херсонской области.