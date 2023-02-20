Оккупанты продолжают принудительную российскую паспортизацию на захваченных территориях Херсонской области – Генштаб ВСУ

Об этом 20 февраля в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
"Противник продолжает принудительную российскую паспортизацию граждан Украины на временно занятых территориях Херсонской области, – говорится в сообщении. – В частности, российские оккупационные так называемые власти в Скадовске и Каланчаке, угрожая конфискацией личного имущества, заставляют ускорить процесс получения российских паспортов и переоформления бизнеса, движимого и недвижимого имущества по российскому законодательству. В случае отсутствия российского паспорта пенсионерам угрожают оставить их без пенсионных выплат".
Отмечается, что у местных жителей "возникли социальное напряжение и опасения по поводу потери собственного имущества и бизнеса".
В ноябре 2022 года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
О том, что оккупанты во временно захваченном Скадовске Херсонской области требуют от жителей оформлять паспорта РФ для получения пенсий, в Генштабе ВСУ сообщали в конце декабря.
В феврале 2023 года украинские военные рассказали, что российские оккупанты пытаются провести "паспортизацию" жителей Железного Порта Херсонской области.
Впервые президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.
После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.
Путин 26 декабря утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины. В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.
5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.