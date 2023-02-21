Оккупанты 20-го и 21 февраля обстреляли энергетическую инфраструктуру Херсонской области, без света остаются сотни абонентов – ОВА

В ОВА заявили, что вскоре энергетики приступят к работам Фото: depositphotos.com

"Из-за повреждений линий электропередач электропитание отсутствует в трех населенных пунктах Белозерской общины – Кизомис, Велетенское и Гончарное. В общей сложности без света остаются 804 абонента. Также из-за ночного обстрела электроснабжение исчезло в пригороде Херсона – в поселке Зимовник отсоединено от напряжения 538 точек учета", – говорится в сообщении.

В ОВА заявили, что вскоре энергетики приступят к работам, чтобы "как можно скорее вернуть свет в дома жителей Херсонской области".