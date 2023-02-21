Оккупанты за сутки 58 раз обстреляли Херсонскую область, погибли два человека – ОВА

Оккупанты применяли реактивные системы залпового огня, минометы, артиллерию, танки, беспилотники, а также нанесли по области ракетный удар.

"Херсон армия РФ атаковала шесть раз. Из-за обстрелов в городе повреждены жилые дома", – говорится в сообщении.

В результате российских обстрелов за прошлые сутки в области погибло два человека, добавили в ОВА.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.