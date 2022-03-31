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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После нападения РФ на Украину на российских сайтах остались анонсы запланированных на май концертов певца SunSay. Он прокомментировал

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Я сейчас нахожусь в Украине
Я сейчас нахожусь в Украине
Фото: SunSay / Facebook

Финалист нацотбора на "Евровидение 2016", украинский музыкант Андрей Запорожец, известный как SunSay, после нападения РФ на Украину не отменил свои ранее запланированные концерты в ряде российских городов страны-агрессора. Об этом свидетельствуют концертные афиши на сайте "Афиша Москвы".

В частности, у артиста на первую декаду мая по-прежнему запланированы выступления в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Информация об отмене выступлений певца не опубликована. Ранее певец сам анонсировал эти выступления, но после критики в соцсетях удалил пост

Скриншот: eventworld.co
Скриншот: eventworld.co

Запорожец вечером 31 марта, после публикации сообщений в социальных сетях о его неотмененных концертах в РФ, разместил в Instagram ролик, в котором заявил, что на данный момент находится в Украине. Он назвал ранее анонсированные им же выступления в стране-агрессоре ложью. 

"Я сейчас нахожусь в Украине. Вся информация по поводу концертов на территории России – это ложь. Не знаю, кому это нужно и зачем вы это делаете. Это будет на вашей совести", – заявил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После того, как в 2016 году SunSay занял третье место в национальном отборе на "Евровидение", разгорелся скандал. Пользователи соцсетей обвинили его в частных гастролях по РФ, проведении концертов в оккупированному Крыму и в симпатии к сепаратистам, что проявилось в его подписке на паблики "Новороссии". В ответ на эти обвинения Запорожец заявил, что не собирается прекращать выступления в России, поскольку считает своих слушателей в этой стране такими же, как в Украине. 

В то же время в 2016 году стало известно, что SunSay помогает переселенцам из зоны АТО, предоставляя бесплатное обучение в своем хабе.

За несколько дней до нападения РФ на Украину стало известно, что у певца запланированы гастроли в России.

Теги: скандал, война России против Украины, SunSay, Андрей Запорожец, афиша
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