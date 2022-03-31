После нападения РФ на Украину на российских сайтах остались анонсы запланированных на май концертов певца SunSay. Он прокомментировал

В частности, у артиста на первую декаду мая по-прежнему запланированы выступления в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Информация об отмене выступлений певца не опубликована. Ранее певец сам анонсировал эти выступления, но после критики в соцсетях удалил пост.

Скриншот: eventworld.co

Запорожец вечером 31 марта, после публикации сообщений в социальных сетях о его неотмененных концертах в РФ, разместил в Instagram ролик, в котором заявил, что на данный момент находится в Украине. Он назвал ранее анонсированные им же выступления в стране-агрессоре ложью.

"Я сейчас нахожусь в Украине. Вся информация по поводу концертов на территории России – это ложь. Не знаю, кому это нужно и зачем вы это делаете. Это будет на вашей совести", – заявил он.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андреи * Запорожец (@sunsay_official)

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