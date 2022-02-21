  "Это шантаж. Хочу, чтобы Украина была субъектом, а не объектом". Тина Кароль рассказала, как реагирует на вероятность вторжения РФ в Украину

"Учитывая ситуацию, у тебя есть внутренняя тревога, что что-то может случиться?" – спросила у певицы ведущая передачи Катя Осадчая.

"Ты знаешь, Катя, это шантаж. Я считаю – это шантаж. Двух сторон. И я очень хочу, чтобы Украина была субъектом, а не объектом, чтобы мы были самостоятельными и ни от кого не зависели. Бесят и те, и другие. Мы со всем справимся сами. Можем, умеем, знаем, будем!" – рассказала певица.

Тина Кароль подчеркнула, что остается в Киеве.

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