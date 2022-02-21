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21 февраля, 2022
 
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"Нет логики. Путин и так стреляет по своим ногам". Ющенко прокомментировал Осадчей вероятность вторжения РФ в Украину

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Осадчая Ющенко: Возможно, вам жена Катерина говорила, что нужно с детьми поехать в Америку?
Осадчая – Ющенко: Возможно, вам жена Катерина говорила, что нужно с детьми поехать в Америку?
Фото: Світське життя / Facebook

Бывший президент Украины Виктор Ющенко в интервью передаче "Світське життя", которая 20 февраля вышла на канале "1+1", прокомментировал вероятное полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет. Очень важно укрепить нашу армию, но не менее важно, ап возможно и более важно, укреплять наш дух. И тогда нам ни [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин, никто не страшен", – заявил Ющенко.

"Какие настроения в вашей семье. Возможно, вам [жена] Катерина говорила, что нужно с детьми поехать в Америку, потому что у нее там много родственников?" – спросила у него ведущая Катя Осадчая.

"Я с первого дня говорю – вот для того, чтобы сейчас началась военная фаза по другой границе, чем линия разграничения с "ЛНР" и "ДНР", – нет логики. Путин и так стреляет по своим ногам", – ответил экс-президент.

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube
Контекст:

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность.

Министр обороны Украины Алексей Резников 14 февраля заявил, что вблизи границы Украины находится 125 тыс. наземного компонента войск РФ. По его словам, в настоящее время Россия не создала наступательные ударные группировки ни на одном из участков вблизи границы Украины.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации. СШАНАТО и Украина заявляли, что пока не видят существенного отвода российских войск от украинских границ.

17 февраля Байден заявил, что риски вторжения РФ в Украину, несмотря на заявления россиян об отводе войск, сохраняются и нападение может случиться в течение нескольких ближайших дней.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 февраля заявил, что возле границ Украины Россия накопила 150 тыс. военных.

17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18-го, 19-го и 20 февраля обстрелы на Донбассе продолжились. 19 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранение, 20-го также был ранен военнослужащий.

18 февраля Байден заявил, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

Теги: Владимир Путин, Виктор Ющенко, война, агрессия, вторжение, российская агрессия, Катя Осадчая
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