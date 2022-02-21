  "Нет логики. Путин и так стреляет по своим ногам". Ющенко прокомментировал Осадчей вероятность вторжения РФ в Украину

Осадчая – Ющенко: Возможно, вам жена Катерина говорила, что нужно с детьми поехать в Америку? Фото: Світське життя / Facebook

"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет. Очень важно укрепить нашу армию, но не менее важно, ап возможно и более важно, укреплять наш дух. И тогда нам ни [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин, никто не страшен", – заявил Ющенко.

"Какие настроения в вашей семье. Возможно, вам [жена] Катерина говорила, что нужно с детьми поехать в Америку, потому что у нее там много родственников?" – спросила у него ведущая Катя Осадчая.

"Я с первого дня говорю – вот для того, чтобы сейчас началась военная фаза по другой границе, чем линия разграничения с "ЛНР" и "ДНР", – нет логики. Путин и так стреляет по своим ногам", – ответил экс-президент.

ВИДЕО