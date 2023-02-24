"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы

Степанюк рассказал, это этот вариант имени сразу "приклеился" к Залужному и многие из одноклассников называют его так и сейчас.
"Думаю, девушки интересовались им больше, чем он ими. Он к ним относился как к комсомолу", – прокомментировал Степанюк.
По словам Степанюка, Залужный игнорировал собрания и мероприятия, которые организовывали в школе руководители запрещенной сейчас в Украине комсомольской организации.
Залужный родился 8 июля 1973 года.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.
Залужный женат. У него есть две взрослые дочери.