"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы

Залужный женат. У него есть две взрослые дочери Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Степанюк рассказал, это этот вариант имени сразу "приклеился" к Залужному и многие из одноклассников называют его так и сейчас.

"Думаю, девушки интересовались им больше, чем он ими. Он к ним относился как к комсомолу", – прокомментировал Степанюк.

По словам Степанюка, Залужный игнорировал собрания и мероприятия, которые организовывали в школе руководители запрещенной сейчас в Украине комсомольской организации.