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24 февраля, 2023
 
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"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы

Залужный женат. У него есть две взрослые дочери
Залужный женат. У него есть две взрослые дочери
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Одноклассницы называли нынешнего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного – Валерчик. Об этом журналистам hromadske рассказал одноклассник и лучший школьный друг Залужного Сергей Степанюк. Репортаж о школьных годах Залужного опубликован 24 февраля на сайте издания.

Степанюк рассказал, это этот вариант имени сразу "приклеился" к Залужному и многие из одноклассников называют его так и сейчас. 

"Думаю, девушки интересовались им больше, чем он ими. Он к ним относился как к комсомолу", – прокомментировал Степанюк.

По словам Степанюка, Залужный игнорировал собрания и мероприятия, которые организовывали в школе руководители запрещенной сейчас в Украине комсомольской организации.

Контекст:

Залужный родился 8 июля 1973 года.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года. До этого он был командующим оперативно-тактической группировкой "Север".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Залужный заявил, что видит своей целью победу Украины в войне. Он призвал политиков не мешать армии. "Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину, вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", – сказал он в марте.

Залужный женат. У него есть две взрослые дочери.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Валерий Залужный
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