Зеленский показал комнату, в которой живет на Банковой

"Это и есть кровать президента?" – спросил Комаров.
"Это мой дом. Тут я живу год", – сказал президент.
Он добавил, что иногда он спускался в бомбоубежище.
Telegram-канал издания "Гордон" опубликовал фрагмент фильма.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
Президент Зеленский за год войны покидал страну дважды. 21 декабря он посетил США, а 8-9 февраля – Великобританию, Францию и Бельгию.