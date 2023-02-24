Зеленский показал комнату, в которой живет на Банковой

Зеленский рассказал, что уже год живет в Офисе президента Фото: president.gov.ua

"Это и есть кровать президента?" – спросил Комаров.

"Это мой дом. Тут я живу год", – сказал президент.

Он добавил, что иногда он спускался в бомбоубежище.

Telegram-канал издания "Гордон" опубликовал фрагмент фильма.