Зеленский: Даже у стран, которые нас поддерживают, есть представление, что дальнобойное оружие нужно нам для ударов по России

“Нужно разъяснять, что дальнобойное оружие – это защита гражданского населения… Даже у стран, которые нас поддерживают, есть представление, что дальнобойное оружие нужно нам для ударов по России. И этот нарратив распространяют разные институции, и не только в России… Россия специально поставила свое оружие на нашей временно оккупированной территории на таком расстоянии, чтобы убивать гражданское население. И нам нужно поражать эти цели, защищая наших людей. Мы защищаем гражданское население", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что российские оккупанты регулярно обстреливают Херсон, убивая там мирных жителей, поскольку без дальнобойных ракет Украина не может поразить огневые точки противника, с которых противник атакует освобожденный областной центр.

По словам президента, Украина ведет разъяснительную работу среди своих партнеров о том, для каких целей ВСУ необходимы боеприпасы дальнего радиуса действия.

Также Зеленский добавил, что Украина и Британия договорились о поставках дальнобойных ракет, однако это будут не ATACMS.