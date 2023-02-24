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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Даже у стран, которые нас поддерживают, есть представление, что дальнобойное оружие нужно нам для ударов по России

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Зеленский: Дальнобойное оружие это защита гражданского населения
Зеленский: Дальнобойное оружие – это защита гражданского населения
Фото: ЕРА

Дальнобойное оружие нужно Украине, чтобы защитить гражданское население, а не наносить удары по территории РФ. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 24 февраля в ходе посвященной годовщине полномасштабного вторжения РФ пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости", которую транслировал телеканал "Ми – Україна".

“Нужно разъяснять, что дальнобойное оружие – это защита гражданского населения… Даже у стран, которые нас поддерживают, есть представление, что дальнобойное оружие нужно нам для ударов по России. И этот нарратив распространяют разные институции, и не только в России… Россия специально поставила свое оружие на нашей временно оккупированной территории на таком расстоянии, чтобы убивать гражданское население. И нам нужно поражать эти цели, защищая наших людей. Мы защищаем гражданское население", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что российские оккупанты регулярно обстреливают Херсон, убивая там мирных жителей, поскольку без дальнобойных ракет Украина не может поразить огневые точки противника, с которых противник атакует освобожденный областной центр.

По словам президента, Украина ведет разъяснительную работу среди своих партнеров о том, для каких целей ВСУ необходимы боеприпасы дальнего радиуса действия.

Также Зеленский добавил, что Украина и Британия договорились о поставках дальнобойных ракет, однако это будут не ATACMS.

Контекст:

Сейчас США предоставляют Украине ракеты GMLRS дальностью до 80 км. Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS дальностью до 300 км, сообщали в Офисе президента. 

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.

CNN в сентябре 2022 года сообщал, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники. 

В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявлял, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами".

20 января прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Зеленский обратился к участникам заседания и призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.

28 января Зеленский заявил, что сделает все, чтобы партнеры начали жизненно необходимые поставки ATACMS и другого подобного оружия.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Херсон, оружие, Владимир Зеленский, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ATACMS
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