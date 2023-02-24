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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский – украинцам за границей: Помните, что вы – украинцы, не румыны, не поляки, не немцы

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Зеленский: Мы ждем возвращения к нормальной жизни
Зеленский: Мы ждем возвращения к нормальной жизни
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 24 февраля обратился ко всем украинцам, которые выехали за границу. Об этом сообщает корреспондент "ГОРДОН".

"Наше государство не может быть мощным без вас, уважаемые украинцы. Я хочу сказать вам: при всей любви ко всем государствам, которые приютили вас, помните, что вы – украинцы. Вы – не румыны, не поляки, не немцы. При всей любви к этим государствам и большому уважению, они действительно многое для нас сделали и поддерживают вас, но я хочу, чтобы вы знали: я бы очень хотел, когда сможете, чтобы вы вернулись... Я сейчас не зову вас обратно. В первую очередь безопасность. Думайте о ней, и это ваше личное мнение и ваш выбор, но главное – чтобы вы знали, что для нас вы – такие же украинцы. Мы ждем возвращения к нормальной жизни", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что людям необходимо вернуться, чтобы восстанавливать Украину.

"Нужно восстанавливать наше прекрасное государство, потому что оно для всех людей, для тех, кто сейчас здесь, кто защищает, и для тех, кто вынужден временно уехать. Украинцы, вы – навсегда, это точно", – добавил Зеленский.

Контекст:

По данным ООН на 21 февраля, количество украинцев, выехавших за границу страны из-за вторжения РФ, составило 8 млн. Из них 4,8 млн получили статус временной защиты в странах ЕС и Великобритании.

2 ноября верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину вынудило около 14 млн украинцев покинуть свои дома, что стало самым быстрым и масштабным перемещением людей за последние десятилетия.

Теги: Украина, беженцы, Владимир Зеленский, российская агрессия, украинцы, война России против Украины
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