Зеленский – украинцам за границей: Помните, что вы – украинцы, не румыны, не поляки, не немцы

"Наше государство не может быть мощным без вас, уважаемые украинцы. Я хочу сказать вам: при всей любви ко всем государствам, которые приютили вас, помните, что вы – украинцы. Вы – не румыны, не поляки, не немцы. При всей любви к этим государствам и большому уважению, они действительно многое для нас сделали и поддерживают вас, но я хочу, чтобы вы знали: я бы очень хотел, когда сможете, чтобы вы вернулись... Я сейчас не зову вас обратно. В первую очередь безопасность. Думайте о ней, и это ваше личное мнение и ваш выбор, но главное – чтобы вы знали, что для нас вы – такие же украинцы. Мы ждем возвращения к нормальной жизни", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что людям необходимо вернуться, чтобы восстанавливать Украину.

"Нужно восстанавливать наше прекрасное государство, потому что оно для всех людей, для тех, кто сейчас здесь, кто защищает, и для тех, кто вынужден временно уехать. Украинцы, вы – навсегда, это точно", – добавил Зеленский.