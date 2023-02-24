ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский: Я планирую встретиться с Си Цзиньпином

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский считает, что его встреча с лидером Китая "будет на пользу нашим государствам и безопасности в мире"
Зеленский считает, что его встреча с лидером Китая "будет на пользу нашим государствам и безопасности в мире"
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский намерен встретиться с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве 24 февраля, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Прежде всего я планирую встретиться с Си Цзиньпином. И считаю, что это будет на пользу нашим государствам и безопасности в мире", – сказал он, отвечая на вопрос о том, как планирует склонять на сторону Украины отдаленные от нее страны. 

Зеленский отметил, что у Украины и Китая большой товарооборот. 

"Вопрос не только в войне, вопрос о том, что мы – государство, заинтересованное сохранить экономические отношения. Насколько мне известно, Китай уважает территориальную целостность, исторически уважает территориальную целостность, а значит – должен сделать все, чтобы РФ вышла с нашей территории. Потому что в этом и есть уважение к суверенитету и территориальной целостности", – продолжил он и спросил китайскую журналистку, согласна ли она с такой позицией. 

Также Зеленский спросил у журналистки, согласна ли она, что нельзя убивать гражданских людей, нельзя оккупировать ядерную станцию, а также что нужно уважать Устав ООН и международное право. Та согласилась со всеми позициями. 

"Это означает, что Китай поддерживает формулу мира Украины. Вы согласны?" – спросил Зеленский – и журналистка кивнула. "Видите, у нас очень много общих взглядов", – добавил он. 

23 февраля Зеленский говорил, что Украина передала Китаю сигнал о необходимости встречи представителей двух стран.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с главой КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины.  Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.

Президент Украины заявил в интервью, опубликованном 19 февраля, что пока не зафиксированы случаи передачи Китаем России оружия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, говорил, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия. 

МИД Китая заявил, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины

Зеленский говорил, что Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности".

18 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И рассказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе о ключевых позициях "мирного плана" КНР. Кулеба отметил, что Украина еще ждет документ с полным текстом плана.

24 февраля был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Китай, Си Цзиньпин, КНР, Владимир Зеленский, война России против Украины, пресс-конференция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
"Нет такого чемодана, в который можно вместить семью и страну. Поэтому я остаюсь". Украинские знаменитости рассказали о первом дне войны
Галина ГРИШИНА
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
"Вы боретесь за всех нас". Стрейзанд, Глисон, Хэмилл, Робертс и другие знаменитости обратились к украинцам со словами поддержки. Видео
Галина ГРИШИНА
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
"Не всегда ожидания соответствуют реальности". Макаревич рассказал о походе в дорогой ресторан
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Журналист из Азербайджана на украинском языке попросил Зеленского сделать селфи для сына. Пресс-секретарь президента отреагировал
Галина ГРИШИНА
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Конфета". 24-летняя Квиткова снялась в корсете
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
"Девушки интересовались им больше, чем он ими". Школьный друг рассказал, как Залужного называли одноклассницы
Галина ГРИШИНА
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
The Rolling Stones выпустят первый за 18 лет альбом с новыми песнями. В записи участвовал Маккартни
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть
"Я не хочу писать о войне". Dantes рассказал о работе над новым альбомом, в который войдут песни на украинском языке
"Я не хочу писать о войне". Dantes рассказал о работе над новым альбомом, в который войдут песни на украинском языке
Галина ГРИШИНА
Спагетти из кабачков. Рецепт от Саливанчук
Спагетти из кабачков. Рецепт от Саливанчук
  "Шлях до перемоги". Полякова, Тринчер и Positiff спели о борьбе украинцев за свою свободу. Аудио
  "Шлях до перемоги". Полякова, Тринчер и Positiff спели о борьбе украинцев за свою свободу. Аудио
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации
Галина ГРИШИНА
"Вы точно знаете, что вы и есть Родина?" Макаревич обратился к российской власти
"Вы точно знаете, что вы и есть Родина?" Макаревич обратился к российской власти
"Не было и дня, чтобы я не думал о вас". Участник ABBA Ульвеус обратился к украинцам из Стокгольма на украинском языке. Видео
"Не было и дня, чтобы я не думал о вас". Участник ABBA Ульвеус обратился к украинцам из Стокгольма на украинском языке. Видео
Галина ГРИШИНА
"Показываю свои чувства, которые отзываются в сердцах миллионов украинцев". Шоптенко исполнила танец на австрийской АЭС. Видео
"Показываю свои чувства, которые отзываются в сердцах миллионов украинцев". Шоптенко исполнила танец на австрийской АЭС. Видео
Галина ГРИШИНА
Ким показал, какой была его жизнь до войны. Видео
Ким показал, какой была его жизнь до войны. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова (179621)
2
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (128728)
3
"Я вижу, как умирает моя семья". Ющенко рассказал, почему они разъехались с женой (82647)
4
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа (41957)
5
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской (36558)
6
Рэпер Otoy о треке Потапа: Это жесткое дерьмо. Буковельские лыжники, которые будут под этот трек тусить, еще больше будут оторваны от войны (22331)
7
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и в реальной жизни. Фото (21585)
8
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации (20296)
 
 
 
 