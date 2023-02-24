Зеленский: Я планирую встретиться с Си Цзиньпином

Зеленский считает, что его встреча с лидером Китая "будет на пользу нашим государствам и безопасности в мире" Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

"Прежде всего я планирую встретиться с Си Цзиньпином. И считаю, что это будет на пользу нашим государствам и безопасности в мире", – сказал он, отвечая на вопрос о том, как планирует склонять на сторону Украины отдаленные от нее страны.

Зеленский отметил, что у Украины и Китая большой товарооборот.

"Вопрос не только в войне, вопрос о том, что мы – государство, заинтересованное сохранить экономические отношения. Насколько мне известно, Китай уважает территориальную целостность, исторически уважает территориальную целостность, а значит – должен сделать все, чтобы РФ вышла с нашей территории. Потому что в этом и есть уважение к суверенитету и территориальной целостности", – продолжил он и спросил китайскую журналистку, согласна ли она с такой позицией.

Также Зеленский спросил у журналистки, согласна ли она, что нельзя убивать гражданских людей, нельзя оккупировать ядерную станцию, а также что нужно уважать Устав ООН и международное право. Та согласилась со всеми позициями.

"Это означает, что Китай поддерживает формулу мира Украины. Вы согласны?" – спросил Зеленский – и журналистка кивнула. "Видите, у нас очень много общих взглядов", – добавил он.

23 февраля Зеленский говорил, что Украина передала Китаю сигнал о необходимости встречи представителей двух стран.