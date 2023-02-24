Зеленский: Я планирую встретиться с Си Цзиньпином

"Прежде всего я планирую встретиться с Си Цзиньпином. И считаю, что это будет на пользу нашим государствам и безопасности в мире", – сказал он, отвечая на вопрос о том, как планирует склонять на сторону Украины отдаленные от нее страны.
Зеленский отметил, что у Украины и Китая большой товарооборот.
"Вопрос не только в войне, вопрос о том, что мы – государство, заинтересованное сохранить экономические отношения. Насколько мне известно, Китай уважает территориальную целостность, исторически уважает территориальную целостность, а значит – должен сделать все, чтобы РФ вышла с нашей территории. Потому что в этом и есть уважение к суверенитету и территориальной целостности", – продолжил он и спросил китайскую журналистку, согласна ли она с такой позицией.
Также Зеленский спросил у журналистки, согласна ли она, что нельзя убивать гражданских людей, нельзя оккупировать ядерную станцию, а также что нужно уважать Устав ООН и международное право. Та согласилась со всеми позициями.
"Это означает, что Китай поддерживает формулу мира Украины. Вы согласны?" – спросил Зеленский – и журналистка кивнула. "Видите, у нас очень много общих взглядов", – добавил он.
23 февраля Зеленский говорил, что Украина передала Китаю сигнал о необходимости встречи представителей двух стран.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с главой КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".
По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.
Президент Украины заявил в интервью, опубликованном 19 февраля, что пока не зафиксированы случаи передачи Китаем России оружия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, говорил, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия.
МИД Китая заявил, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины
Зеленский говорил, что Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности".
18 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И рассказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе о ключевых позициях "мирного плана" КНР. Кулеба отметил, что Украина еще ждет документ с полным текстом плана.
24 февраля был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен.