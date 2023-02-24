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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о мирном плане Китая: Есть мысли, с которыми я не согласен, но это уже что-то

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Зеленский: То, что Китай начал говорить об Украине, очень неплохо
Зеленский: То, что Китай начал говорить об Украине, – очень неплохо
Фото: president.gov.ua

В позиции Китая относительно дипломатического урегулирования войны России против Украины есть пункты, которые совпадают с интересами Украины, но есть и такие, с которыми Киев не согласен. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции 24 февраля, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мне кажется, что это был не мирный план, это была не резолюция и не декларация. Это не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли по поводу этого. Я считаю, что то, что Китай начал говорить об Украине, – очень неплохо. Вопрос – что идет за словами. Вопрос в шагах. Особенно важно, к чему они ведут и приведут, какой результат для нас. Что я могу сказать? Территориальная целостность там – совпадает. Там не указано, какой страны, но нарушена территориальная целостность нашего государства", – заявил он. 

Зеленский отметил, что в документе, который представил Китай, говорится о ядерной безопасности. 

"Это совпадает с интересами мира и нашего государства, – добавил он. – Есть какие-то пункты, которые понятны мне, есть мысли, с которыми я не согласен, весь мир, мне кажется, не согласен. Но тем не менее это уже что-то. Я считаю, что правильно думать: если там уже есть мысли, которые совпадают с уважением к международному праву, территориальной целостности и каких-то вопросов безопасности. Я считаю, что мы должны  (в нормальном смысле слова) использовать и в этом пункте поработать с Китаем. Почему нет? Наша задача – собрать всех, чтобы изолировать одних". 

Контекст:

Министерство иностранных дел Китая в годовщину войны, развязанной Россией в Украине, представило так называемый мирный план со своими идеями по ее урегулированию. Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине" и состоит из 12 пунктов.

Среди них – уважение к суверенитету всех стран, отказ от "менталитета холодной войны", прекращение боевых действий и возобновление мирных переговоров.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Китай, переговоры, декларация, Владимир Зеленский, резолюция, безопасность, пресс-конференция, суверенитет
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