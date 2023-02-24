Зеленский о мирном плане Китая: Есть мысли, с которыми я не согласен, но это уже что-то

"Мне кажется, что это был не мирный план, это была не резолюция и не декларация. Это не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли по поводу этого. Я считаю, что то, что Китай начал говорить об Украине, – очень неплохо. Вопрос – что идет за словами. Вопрос в шагах. Особенно важно, к чему они ведут и приведут, какой результат для нас. Что я могу сказать? Территориальная целостность там – совпадает. Там не указано, какой страны, но нарушена территориальная целостность нашего государства", – заявил он.

Зеленский отметил, что в документе, который представил Китай, говорится о ядерной безопасности.

"Это совпадает с интересами мира и нашего государства, – добавил он. – Есть какие-то пункты, которые понятны мне, есть мысли, с которыми я не согласен, весь мир, мне кажется, не согласен. Но тем не менее это уже что-то. Я считаю, что правильно думать: если там уже есть мысли, которые совпадают с уважением к международному праву, территориальной целостности и каких-то вопросов безопасности. Я считаю, что мы должны (в нормальном смысле слова) использовать и в этом пункте поработать с Китаем. Почему нет? Наша задача – собрать всех, чтобы изолировать одних".