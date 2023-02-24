Китай презентовал свой "мирный план" из 12 пунктов относительно войны, которую Россия развязала в Украине

В документе 12 пунктов:
Диалог и переговоры в обнародованном "мирном плане" названы "единственным жизнеспособным решением украинского кризиса".
"Безопасность страны не должна достигаться за счет других. Безопасность региона не должна достигаться укреплением или расширением военных блоков. Законные интересы безопасности и обеспокоенностей всех стран следует воспринимать серьезно и должным образом рассматривать. Нет простого решения сложной проблемы", – заявили в МИД Китая.
В позиции КНР, в частности, подчеркивается, что недопустимым является применение ядерного оружия. Также Китай выступает против "исследований, разработки и использования любой страной химического и биологического оружия в любых обстоятельствах".
По мнению Китая, "односторонние санкции, не утвержденные Совбезом ООН, и максимальное давление не могут решить проблему, они лишь создают новые проблемы". Заявлено, что КНР выступает против таких санкций.
"Важно поддерживать встречные шаги Москвы и Киева в пользу скорейшего восстановления прямого диалога, постепенного снижения напряженности ситуации и полного прекращения военных действий", – говорится, в частности, в документе.
Международное сообщество, по мнению Китая, должно принять меры по поддержанию постконфликтной реконструкции в зонах конфликта
"Китай готов оказать помощь и играть конструктивную роль в этих усилиях", – подытожили в МИД КНР.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с главой КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь, председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".
Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, написало 4 февраля 2023 года The Wall Street Journal по итогам анализа данных российской таможни.
Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.
По словам Зеленского, Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности". Президент Украины также заявил в интервью, опубликованном 19 февраля, что пока "не видит" признаков военной поддержки России со стороны Китая.