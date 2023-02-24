Китай презентовал свой "мирный план" из 12 пунктов относительно войны, которую Россия развязала в Украине

Позиция Китая по войне в Украине сформулирована в 12 пунктах Фото: EPA

В документе 12 пунктов:

уважение к суверенитету всех стран;

отказ от "менталитета холодной войны";

прекращение боевых действий;

возобновление мирных переговоров;

разрешение гуманитарного кризиса;

защита гражданского населения и военнопленных;

поддержание безопасности атомных электростанций;

снижение стратегических рисков;

содействие экспорту зерна;

прекращение "односторонних" санкций;

поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок;

содействие послевоенному восстановлению.

Диалог и переговоры в обнародованном "мирном плане" названы "единственным жизнеспособным решением украинского кризиса".

"Безопасность страны не должна достигаться за счет других. Безопасность региона не должна достигаться укреплением или расширением военных блоков. Законные интересы безопасности и обеспокоенностей всех стран следует воспринимать серьезно и должным образом рассматривать. Нет простого решения сложной проблемы", – заявили в МИД Китая.

В позиции КНР, в частности, подчеркивается, что недопустимым является применение ядерного оружия. Также Китай выступает против "исследований, разработки и использования любой страной химического и биологического оружия в любых обстоятельствах".

По мнению Китая, "односторонние санкции, не утвержденные Совбезом ООН, и максимальное давление не могут решить проблему, они лишь создают новые проблемы". Заявлено, что КНР выступает против таких санкций.

"Важно поддерживать встречные шаги Москвы и Киева в пользу скорейшего восстановления прямого диалога, постепенного снижения напряженности ситуации и полного прекращения военных действий", – говорится, в частности, в документе.

Международное сообщество, по мнению Китая, должно принять меры по поддержанию постконфликтной реконструкции в зонах конфликта

"Китай готов оказать помощь и играть конструктивную роль в этих усилиях", – подытожили в МИД КНР.