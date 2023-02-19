В США считают, что Китай хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России – CNN

Блинкен предупредил о последствиях, если Китай окажет материальную поддержку России или помощь в обходе санкций Фото: EPA

Война РФ против Украины была одной из тем разговора между дипломатами.

"Что касается жестокой войны России против Украины, госсекретарь предупредил о последствиях, если Китай окажет материальную поддержку России или помощь в обходе системных санкций", – говорится в пресс-релизе.

Как сообщил канал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил, и есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.

Источники не стали подробно рассказывать, какие именно разведданные свидетельствуют об изменении позиции Китая, но подчеркнули, что в Вашингтоне были настолько обеспокоены, что делились этими данными с союзниками на Мюнхенской конференции по безопасности.

Высокопоставленный чиновник рассказал каналу, что предупреждение Блинкена в разговоре с Ван И было "довольно резким".