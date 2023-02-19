В США считают, что Китай хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России – CNN

Война РФ против Украины была одной из тем разговора между дипломатами.
"Что касается жестокой войны России против Украины, госсекретарь предупредил о последствиях, если Китай окажет материальную поддержку России или помощь в обходе системных санкций", – говорится в пресс-релизе.
Как сообщил канал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил, и есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.
Источники не стали подробно рассказывать, какие именно разведданные свидетельствуют об изменении позиции Китая, но подчеркнули, что в Вашингтоне были настолько обеспокоены, что делились этими данными с союзниками на Мюнхенской конференции по безопасности.
Высокопоставленный чиновник рассказал каналу, что предупреждение Блинкена в разговоре с Ван И было "довольно резким".
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь, председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".
Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, заявило 4 февраля 2023 года The Wall Street Journal по итогам анализа данных российской таможни.
Си Цзиньпин планирует выступить с речью о мире в годовщину начала войны России против Украины, сообщил 17 февраля глава МИД Италии Антонио Таджани со ссылкой на Ван И.
На Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис также предостерегла Китай от оказания помощи России.