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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США внимательно следят, чтобы Китай не предоставлял РФ военную помощь и не помогал ей обходить санкции – Блинкен

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Блинкен о шагах Китая: Мы очень внимательно следим за этим
Блинкен о шагах Китая: Мы очень внимательно следим за этим
Фото: EPA

США внимательно следят за тем, чтобы Китай не поставлял России вооружения и оборудование, которое можно использовать в войне против Украины, а также чтобы Пекин не помогал Москве обходить санкции. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля, пишет "Укринформ".

"Совершенно очевидно, что есть вещи, которые Китай не может и не должен делать. [...] Под этим мы имеем в виду предоставление России военного оборудования, которое может способствовать ее агрессии, или приобщение к систематическому уклонению от санкций", – сказал он.

По его словам, президент США Джо Байден четко высказал эту позицию китайскому лидеру Си Цзиньпину.

"С тех пор мы четко отмечали нашим китайским коллегам, что будем считать любое оказание военной помощи и уклонение от санкций как очень серьезную проблему для нас и для многих других стран во всем мире. Мы очень внимательно следим за этим", – заявил Блинкен.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь, председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".

Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, заявило 4 февраля 2023 года The Wall Street Journal по итогам анализа данных российской таможни.

Си Цзиньпин планирует выступить с речью о мире в годовщину начала войны России против Украины, сообщил 17 февраля глава МИД Италии Антонио Таджани со ссылкой на Ван И.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, Китай, военная помощь, Энтони Блинкен, война России против Украины
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