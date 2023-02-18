США внимательно следят, чтобы Китай не предоставлял РФ военную помощь и не помогал ей обходить санкции – Блинкен

Блинкен о шагах Китая: Мы очень внимательно следим за этим Фото: EPA

"Совершенно очевидно, что есть вещи, которые Китай не может и не должен делать. [...] Под этим мы имеем в виду предоставление России военного оборудования, которое может способствовать ее агрессии, или приобщение к систематическому уклонению от санкций", – сказал он.

По его словам, президент США Джо Байден четко высказал эту позицию китайскому лидеру Си Цзиньпину.

"С тех пор мы четко отмечали нашим китайским коллегам, что будем считать любое оказание военной помощи и уклонение от санкций как очень серьезную проблему для нас и для многих других стран во всем мире. Мы очень внимательно следим за этим", – заявил Блинкен.