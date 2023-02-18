Кулеба о назначении посла Украины в Китае: Кандидат есть

Кандидат на должность посла Украины в КНР есть, но процедура еще не запущена, отметил Кулеба Фото: EPA

Об этом 17 февраля на брифинге в Мюнхене сообщил журналистам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его цитирует "Укринформ".

Представители СМИ спросили главу МИД, когда будет назначен посол Украины в Китае.

Кулеба ответил, что на этот пост есть кандидат, но процедура еще не запущена.

У Украины нет посла в Пекине с февраля 2021 года, после смерти Сергея Камышева. 14 февраля тогдашний глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Богдан сообщал, что Камышева "терроризировали увольнением".

Послом Украины в Китае Камышева назначили 18 декабря 2019 года, до этого он на протяжении нескольких месяцев был советником главы ОПУ. В 2004–2009 годах Камышев был послом Украины в КНР и Монголии.