Кулеба о назначении посла Украины в Китае: Кандидат есть

Об этом 17 февраля на брифинге в Мюнхене сообщил журналистам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его цитирует "Укринформ".
Представители СМИ спросили главу МИД, когда будет назначен посол Украины в Китае.
Кулеба ответил, что на этот пост есть кандидат, но процедура еще не запущена.
У Украины нет посла в Пекине с февраля 2021 года, после смерти Сергея Камышева. 14 февраля тогдашний глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Богдан сообщал, что Камышева "терроризировали увольнением".
Послом Украины в Китае Камышева назначили 18 декабря 2019 года, до этого он на протяжении нескольких месяцев был советником главы ОПУ. В 2004–2009 годах Камышев был послом Украины в КНР и Монголии.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с лидером КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".
Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, заявило 4 февраля 2023 года The Wall Street Journal по итогам анализа данных российской таможни.