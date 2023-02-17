Глава МИД Украины: Очень хотим, чтобы произошел разговор президента Зеленского с лидером КНР Си Цзиньпином

Об этом Кулеба сообщил на брифинге 17 февраля в Мюнхене, его цитируют ТСН и "Укринформ".
"Мы очень хотим, чтобы произошел разговор президента Зеленского с Си Цзиньпином. Будем об этом с ним [Ван И] также завтра говорить", – сказал Кулеба.
Он выразил мнение, что соблюдение "принципа территориальной целостности является фундаментальным интересом Китая на международной арене".
"И необходимость соблюдения и защиты этого принципа является наибольшей побудительной силой для Китая – большей, чем аргументы какие-то другие Украины, США или других. Поэтому надеюсь на откровенный разговор", – отметил Кулеба.
Он рассказал, что еще никогда не встречался с представителями Центрального комитета Китая, хотя Ван И знает как главу МИД и именно с ним с начала войны поддерживал контакты.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".
Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, заявило 4 февраля 2023 года The Wall Street Journal по итогам анализа данных российской таможни.
Си Цзиньпин планирует выступить с речью о мире в годовщину начала войны России против Украины, сообщил 17 февраля глава МИД Италии Антонио Таджани со ссылкой на Ван И.