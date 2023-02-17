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Глава МИД Украины: Очень хотим, чтобы произошел разговор президента Зеленского с лидером КНР Си Цзиньпином

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Си Цзиньпин планирует выступить с речью о мире в годовщину начала войны России против Украины, отметили в МИД Италии
Фото: EPA

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 18 февраля обсудит на встрече с руководителем Офиса иностранных дел ЦК КП Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности вопрос возможного проведения разговора президента Украины Владимира Зеленского с главой КНР Си Цзиньпином.

Об этом Кулеба сообщил на брифинге 17 февраля в Мюнхене, его цитируют ТСН и "Укринформ".

"Мы очень хотим, чтобы произошел разговор президента Зеленского с Си Цзиньпином. Будем об этом с ним [Ван И] также завтра говорить", – сказал Кулеба.

Он выразил мнение, что соблюдение "принципа территориальной целостности является фундаментальным интересом Китая на международной арене".

"И необходимость соблюдения и защиты этого принципа является наибольшей побудительной силой для Китая – большей, чем аргументы какие-то другие Украины, США или других. Поэтому надеюсь на откровенный разговор", – отметил Кулеба.

Он рассказал, что еще никогда не встречался с представителями Центрального комитета Китая, хотя Ван И знает как главу МИД и именно с ним с начала войны поддерживал контакты.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".

Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, заявило 4 февраля 2023 года The Wall Street Journal по итогам анализа данных российской таможни.

Си Цзиньпин планирует выступить с речью о мире в годовщину начала войны России против Украины, сообщил 17 февраля глава МИД Италии Антонио Таджани со ссылкой на Ван И.

Теги: Россия, Украина, Китай, МИД Украины, Си Цзиньпин, переговоры, КНР, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, президент, конференция, Мюнхенская конференция по безопасности, Ван И, встреча, брифинг
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