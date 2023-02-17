Глава МИД Украины: Очень хотим, чтобы произошел разговор президента Зеленского с лидером КНР Си Цзиньпином

Си Цзиньпин планирует выступить с речью о мире в годовщину начала войны России против Украины, отметили в МИД Италии Фото: EPA

Об этом Кулеба сообщил на брифинге 17 февраля в Мюнхене, его цитируют ТСН и "Укринформ".

"Мы очень хотим, чтобы произошел разговор президента Зеленского с Си Цзиньпином. Будем об этом с ним [Ван И] также завтра говорить", – сказал Кулеба.

Он выразил мнение, что соблюдение "принципа территориальной целостности является фундаментальным интересом Китая на международной арене".

"И необходимость соблюдения и защиты этого принципа является наибольшей побудительной силой для Китая – большей, чем аргументы какие-то другие Украины, США или других. Поэтому надеюсь на откровенный разговор", – отметил Кулеба.

Он рассказал, что еще никогда не встречался с представителями Центрального комитета Китая, хотя Ван И знает как главу МИД и именно с ним с начала войны поддерживал контакты.