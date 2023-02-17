Президент Китая в годовщину российского вторжения в Украину выступит с речью о мире

О намерениях лидера КНР Таджани рассказал министр иностранных дел Китая Ван И, они встречались в Риме.
"[Ван И] сказал, что Китай хочет мира, я надеюсь, что Китай окажет реальное давление на Москву", – сказал Таджани.
Агентство Reuters отметило, что во время встречи итальянский чиновник призвал Пекин использовать "все свои силы", чтобы убедить Россию прекратить войну, обеспечив при этом независимость Украины.
Телеканал Sky News отметил, что Китай "взял тонкую линию" и пытается сбалансировать свои связи с Западом, поддерживая при этом Москву.
КНР не продает России оружие напрямую, но на дипломатическом уровне "координирует свои действия с Россией", добавил телеканал.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".
Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, заявило 4 февраля 2023 года The Wall Street Journal по итогам анализа данных российской таможни.