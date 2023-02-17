Президент Китая в годовщину российского вторжения в Украину выступит с речью о мире

О намерениях лидера КНР Таджани рассказал министр иностранных дел Китая Ван И, они встречались в Риме.

"[Ван И] сказал, что Китай хочет мира, я надеюсь, что Китай окажет реальное давление на Москву", – сказал Таджани.

Агентство Reuters отметило, что во время встречи итальянский чиновник призвал Пекин использовать "все свои силы", чтобы убедить Россию прекратить войну, обеспечив при этом независимость Украины.

Телеканал Sky News отметил, что Китай "взял тонкую линию" и пытается сбалансировать свои связи с Западом, поддерживая при этом Москву.

КНР не продает России оружие напрямую, но на дипломатическом уровне "координирует свои действия с Россией", добавил телеканал.