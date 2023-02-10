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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Китай выступает на стороне России в войне – глава комитета Рады по иностранным делам Мережко

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Мережко прокомментировал заявления посла Китая в Евросоюзе, который выступает против военной помощи Украине
Мережко прокомментировал заявления посла Китая в Евросоюзе, который выступает против военной помощи Украине
Фото: Олександр Мережко / Facebook

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от "Слуги народа" Александр Мережко считает, что в войне России против Украины Китай выступает на стороне РФ. Об этом он написал в Twitter.

"КНР против предоставления оружия жертве агрессии и геноцида, потому что она на стороне агрессора", – написал Мережко.

Нардеп прокомментировал заявление посла Китая в Евросоюзе Фу Цуна, который раскритиковал намерения Запада помочь Украине добиться "полной победы на боле боя".

На мероприятии Центра европейской политики в Брюсселе 8 февраля Фу Цун заявил, что Китай "весьма обеспокоен возможной эскалацией конфликта", сообщило Politico. По его словам, в Пекине не верят, что передача оружия Украине эффективно решит проблему.

"Мы очень обеспокоены тем, что люди говорят о полной победе на поле боя. Мы считаем, что правильное место будет за столом переговоров", – сказал Фу Цун. Он также заявил, что следует позаботиться об "опасениях из-за безопасности обеих сторон"  как Украины, так и России.

В Politico обратили внимание, что высказывания Фу Цуна прозвучали на фоне подготовки визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видео связи с Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".

Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, заявило 4 февраля 2023 года The Wall Street Journal по итогам анализа данных российской таможни.

Теги: Китай, оружие, Си Цзиньпин, военная помощь, КНР, Европейский союз, война России против Украины, Евросоюз, Александр Мережко
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