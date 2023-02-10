Китай выступает на стороне России в войне – глава комитета Рады по иностранным делам Мережко

Мережко прокомментировал заявления посла Китая в Евросоюзе, который выступает против военной помощи Украине Фото: Олександр Мережко / Facebook

"КНР против предоставления оружия жертве агрессии и геноцида, потому что она на стороне агрессора", – написал Мережко.

The PRC is against providing weapons to the victim of aggression and genocide because it is on the side of the aggressor. https://t.co/ChCgi5I6ih — Олександр Мережко (@ChairOlek) February 10, 2023

Нардеп прокомментировал заявление посла Китая в Евросоюзе Фу Цуна, который раскритиковал намерения Запада помочь Украине добиться "полной победы на боле боя".

На мероприятии Центра европейской политики в Брюсселе 8 февраля Фу Цун заявил, что Китай "весьма обеспокоен возможной эскалацией конфликта", сообщило Politico. По его словам, в Пекине не верят, что передача оружия Украине эффективно решит проблему.

"Мы очень обеспокоены тем, что люди говорят о полной победе на поле боя. Мы считаем, что правильное место будет за столом переговоров", – сказал Фу Цун. Он также заявил, что следует позаботиться об "опасениях из-за безопасности обеих сторон" – как Украины, так и России.

В Politico обратили внимание, что высказывания Фу Цуна прозвучали на фоне подготовки визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву.