Китай выступает на стороне России в войне – глава комитета Рады по иностранным делам Мережко

"КНР против предоставления оружия жертве агрессии и геноцида, потому что она на стороне агрессора", – написал Мережко.
The PRC is against providing weapons to the victim of aggression and genocide because it is on the side of the aggressor. https://t.co/ChCgi5I6ih— Олександр Мережко (@ChairOlek) February 10, 2023
Нардеп прокомментировал заявление посла Китая в Евросоюзе Фу Цуна, который раскритиковал намерения Запада помочь Украине добиться "полной победы на боле боя".
На мероприятии Центра европейской политики в Брюсселе 8 февраля Фу Цун заявил, что Китай "весьма обеспокоен возможной эскалацией конфликта", сообщило Politico. По его словам, в Пекине не верят, что передача оружия Украине эффективно решит проблему.
"Мы очень обеспокоены тем, что люди говорят о полной победе на поле боя. Мы считаем, что правильное место будет за столом переговоров", – сказал Фу Цун. Он также заявил, что следует позаботиться об "опасениях из-за безопасности обеих сторон" – как Украины, так и России.
В Politico обратили внимание, что высказывания Фу Цуна прозвучали на фоне подготовки визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видео связи с Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".
Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, заявило 4 февраля 2023 года The Wall Street Journal по итогам анализа данных российской таможни.