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Гордон: Китай переиграет Россию однозначно. Он смотрит на Россию как на вассала, а на земли России – как на свои

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Гордон: Не в интересах Китая воевать с США, но в интересах Китая поглощать Россию
Гордон: Не в интересах Китая воевать с США, но в интересах Китая поглощать Россию
Фото: Gordonua.com

Китай всегда действует на перспективу и во главу угла ставит собственные интересы, этого же принципа он придерживается в отношениях с Россией, сказал украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон 31 января во время YouTube-стрима с главным редактором издания Алесей Бацман.

"Китай – это особая страна, за плечами которой многовековая ее мудрость, у которой впереди всегда национальные интересы. Китай в лице своих лидеров вежливо улыбается, кивает головой, поддакивает и делает всегда свое. Стратегия, долгосрочная программа, работа на долгосрочную перспективу... Не тактика – стратегия, что отличает Китай от России. В России всегда тактика: "Что мы делаем завтра?" "Что мы делаем через 10 лет?" – об этом мало кто думает. Поэтому, я думаю, Китай переиграет Россию однозначно", – сказал Гордон.

Он считает, что Китай заинтересован в расширении и захвате территорий, которые сейчас принадлежат России. 

"Китай смотрит на Россию как на вассала, а на земли России – как на свои. На Сибирь, на Дальний Восток – так точно", – убежден журналист. 

Одновременно с этим Китаю невыгодно противостояние с США, продолжил Гордон. 

"Китаю не выгоден конфликт с Соединенными Штатами Америки. Это я знаю точно. Потому что огромные деньги, огромный товарооборот [между ними]. Если США бросят Китай экономически, Китай обвалится и разрушится. Поэтому не в интересах Китая воевать с США, но в интересах Китая поглощать Россию. Вот из этого мы исходим", – сказал он. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Китай считается стратегическим партнером России. 4 февраля 2022 года, за три недели до полномасштабного вторжения России в Украину, лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.

Сейчас Китай пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну.

После нападения на Украину Россия, по данным ряда американских изданий, обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи. В сентябре президент США Джо Байден рассказал, что предупредил Китай о последствиях нарушений санкций, введенных против РФ. По словам Байдена, не было никаких признаков того, что Китай предлагал оружие или что-то еще, что просила Россия.

После начала полномасштабной войны России против Украины в западных СМИ выходили материалы о том, что Китай может воспользоваться слабостью и падением военного потенциала России и попытаться захватить часть российской территории на Дальнем Востоке. Об этом, в частности, писали Forbes и The Hill

Российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что глава КНР Си Цзиньпин убежден в проигрыше России в войне, поэтому сейчас будет пытаться получить для себе наибольшую выгоду из сложившейся ситуации. По его мнению, массовая мобилизация в России и гибель мужского населения на войне – в интересах Китая. "[Президент России Владимир] Путин сокращает мужское население России. А если посмотреть на соотношение мужчин и женщин, то это станет еще более критическим. То есть, в общем, с точки зрения Си Цзиньпина: "Ну пусть проигрывают войну, в конце концов". Там открываются новые возможности на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Непонятно, как они реализуются, но огромные территории, куча природных ресурсов, мало людей", – сказал он. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, США, Дмитрий Гордон, Китай, Сибирь, Дальний Восток, Алеся Бацман, война России против Украины
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