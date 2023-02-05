Гордон: Китай переиграет Россию однозначно. Он смотрит на Россию как на вассала, а на земли России – как на свои

Гордон: Не в интересах Китая воевать с США, но в интересах Китая поглощать Россию Фото: Gordonua.com

"Китай – это особая страна, за плечами которой многовековая ее мудрость, у которой впереди всегда национальные интересы. Китай в лице своих лидеров вежливо улыбается, кивает головой, поддакивает и делает всегда свое. Стратегия, долгосрочная программа, работа на долгосрочную перспективу... Не тактика – стратегия, что отличает Китай от России. В России всегда тактика: "Что мы делаем завтра?" "Что мы делаем через 10 лет?" – об этом мало кто думает. Поэтому, я думаю, Китай переиграет Россию однозначно", – сказал Гордон.

Он считает, что Китай заинтересован в расширении и захвате территорий, которые сейчас принадлежат России.

"Китай смотрит на Россию как на вассала, а на земли России – как на свои. На Сибирь, на Дальний Восток – так точно", – убежден журналист.

Одновременно с этим Китаю невыгодно противостояние с США, продолжил Гордон.

"Китаю не выгоден конфликт с Соединенными Штатами Америки. Это я знаю точно. Потому что огромные деньги, огромный товарооборот [между ними]. Если США бросят Китай экономически, Китай обвалится и разрушится. Поэтому не в интересах Китая воевать с США, но в интересах Китая поглощать Россию. Вот из этого мы исходим", – сказал он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube