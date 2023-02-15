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Китай заявил, что будет развивать сотрудничество с Ираном. СМИ считают, что стороны договорились вместе противостоять США

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Главы Китая и Ирана встретились 14 февраля в Пекине
Главы Китая и Ирана встретились 14 февраля в Пекине
Фото: ЕРА

Китай будет развивать отношения с Ираном. Об этом лидер КНР Си Цзиньпин заявил после переговоров с президентом Ирана Ибрагимом Раиси в Пекине. Об этом 15 февраля сообщает сайт китайского государственного телевидения.

По его словам, Пекин заинтересован в стратегическом партнерстве с Тегераном. 

"Китай и Иран поддерживали друг друга, вместе боролись с пандемией COVID-19, укрепляли стратегическое взаимное доверие и добились устойчивого прогресса в практическом сотрудничестве, которое продвигает общие интересы и защищает международную честность и справедливость", – сказал Си Цзиньпин.

Раиси ответил, что "проверенная временем дружба с течением времени становится еще крепче". Китай является крупнейшим торговым партнером Ирана, с января по август прошлого года объем двусторонней торговли между ними составил $11,16 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 19%. Также в 2022 году стороны объявили о начале реализации 25-летнего комплексного плана сотрудничества в сферах энергетики, инфраструктуры и медицины.

Associated Press, оценивая результаты переговоров, пишет, что Тегеран, который обвиняется в поставках России оружия для войны в Украине, пытается расширить отношения с Пекином и Москвой, чтобы компенсировать западные санкции.

"Си выразил поддержку правительству Раиси на языке, который Пекин использует для критики доминирования Вашингтона в мировых делах. Китай и Иран вместе с Москвой изображают себя противовесами американской мощи", – считает агентство.

Контекст:

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Перед этим США вводили санкции против Ирана из-за поставок России дронов 8 сентября и 15 ноября 2022 года. Санкции против Ирана из-за поставок России беспилотников вводят также Евросоюз и Великобритания

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В то же время есть вероятность, что Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Об этом 4 февраля 2023 года писал The Wall Street Journal по итогам анализа данных российской таможни.

Теги: Россия, США, Иран, Китай, оружие, санкции, Си Цзиньпин, Пекин, Тегеран, война России против Украины, Ибрагим Раиси
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