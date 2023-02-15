Китай заявил, что будет развивать сотрудничество с Ираном. СМИ считают, что стороны договорились вместе противостоять США

По его словам, Пекин заинтересован в стратегическом партнерстве с Тегераном.

"Китай и Иран поддерживали друг друга, вместе боролись с пандемией COVID-19, укрепляли стратегическое взаимное доверие и добились устойчивого прогресса в практическом сотрудничестве, которое продвигает общие интересы и защищает международную честность и справедливость", – сказал Си Цзиньпин.

Раиси ответил, что "проверенная временем дружба с течением времени становится еще крепче". Китай является крупнейшим торговым партнером Ирана, с января по август прошлого года объем двусторонней торговли между ними составил $11,16 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 19%. Также в 2022 году стороны объявили о начале реализации 25-летнего комплексного плана сотрудничества в сферах энергетики, инфраструктуры и медицины.

Associated Press, оценивая результаты переговоров, пишет, что Тегеран, который обвиняется в поставках России оружия для войны в Украине, пытается расширить отношения с Пекином и Москвой, чтобы компенсировать западные санкции.

"Си выразил поддержку правительству Раиси на языке, который Пекин использует для критики доминирования Вашингтона в мировых делах. Китай и Иран вместе с Москвой изображают себя противовесами американской мощи", – считает агентство.