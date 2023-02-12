Китаю пора сделать выбор по поводу своего отношения к войне в Украине – Кирби

Путин "увивается" за президентом Китая Си Цзиньпином, потому что никто его не поддерживает, считает Кирби Фото: EPA

"Путин изолирован, он сделал свою страну еще большим изгоем, чем она уже была после того, как они впервые вторглись в Украину в 2014 году", – сказал Кирби.

Он отметил, что у России проблемы с поставкой микроэлектроники для крылатых ракет, поэтому Путин обращается к Ирану за беспилотниками, а к Северной Корее – за боеприпасами.

"Это человек, у которого не так много друзей в мире. Никто не поддерживает его в этой жестокой неспровоцированной войне, поэтому он так долго увивается за президентом Китая Си Цзиньпином", – добавил Кирби.

В конце прошлого года Путин провел переговоры по видеосвязи с председателем Китая Си Цзиньпином и пригласил его в Москву весной 2023 года. Кирби спросили о его отношении к такой поездке.

Кирби ответил, что Китаю пора сделать выбор по поводу своего отношения к войне в Украине так, как "это сделала большая часть мира".