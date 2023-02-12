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Китаю пора сделать выбор по поводу своего отношения к войне в Украине – Кирби

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Путин "увивается" за президентом Китая Си Цзиньпином, потому что никто его не поддерживает, считает Кирби
Путин "увивается" за президентом Китая Си Цзиньпином, потому что никто его не поддерживает, считает Кирби
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин "отчаянно нуждается в помощи", потому что экспортные ограничения и санкции нанесли ущерб оборонному комплексу. Такое мнение высказал координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби в интервью "Голосу Америки", опубликованном 10 февраля.

"Путин изолирован, он сделал свою страну еще большим изгоем, чем она уже была после того, как они впервые вторглись в Украину в 2014 году", – сказал Кирби.

Он отметил, что у России проблемы с поставкой микроэлектроники для крылатых ракет, поэтому Путин обращается к Ирану за беспилотниками, а к Северной Корее – за боеприпасами.

"Это человек, у которого не так много друзей в мире. Никто не поддерживает его в этой жестокой неспровоцированной войне, поэтому он так долго увивается за президентом Китая Си Цзиньпином", – добавил Кирби.

В конце прошлого года Путин провел переговоры по видеосвязи с председателем Китая Си Цзиньпином и пригласил его в Москву весной 2023 года. Кирби спросили о его отношении к такой поездке.

Кирби ответил, что Китаю пора сделать выбор по поводу своего отношения к войне в Украине так, как "это сделала большая часть мира".

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая относительно войны РФ против Украины более выгодна Киеву, чем Москве.

15 декабря The Wall Street Journal со ссылкой на политических советников Пекина сообщал, что Си Цзиньпин поручил правительству КНР наладить более тесные экономические связи с РФ.

Теги: Владимир Путин, США, Украина, Китай, Си Цзиньпин, Джон Кирби
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