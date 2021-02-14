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Скончался посол Украины в Китае

О смерти 64-летнего посла Украины в Китае Сергея Камышева сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Камышеву было 64 года
Камышеву было 64 года
Фото: Посольство України в Китаї/Embassy of Ukraine in China / Facebook

Скончался посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев. Об этом 14 февраля сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Печальная новость. На 65-м году жизни скончался посол Украины в КНР Сергей Алексеевич Камышев. Известный профессионал, за долгие годы дипломатической работы он сделал выдающийся вклад в развитие отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока", – написал глава ведомства.

Причину смерти Кулеба не назвал. Посольство 13 февраля сообщало в Facebook, что Камышев принимает участие в мероприятиях.

Послом Украины в Китае Камышева назначили 18 декабря 2019 года, до этого он на протяжении нескольких месяцев был советником главы Офиса президента Украины.

В 2004–2009 годах Камышев был послом Украины в КНР и Монголии.

Дипломат – уроженец Днепропетровска (сейчас – город Днепр).

Теги: Китай, смерть, посольство, КНР, Дмитрий Кулеба, дипломаты, посол
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