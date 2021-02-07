В США в возрасте 100 лет скончался экс-госсекретарь Шульц

На 101-м году жизни скончался 60-й государственный секретарь США Джордж Шульц.

В США скончался 60-й государственный секретарь Джордж Шульц. Ему было 100 лет. Об этом сообщает Гуверовский институт, где Шульц имел статус заслуженного члена.

"Один из самых влиятельных политиков всех времен, служивший трем президентам США [34-му главе США Дуайту Эйзенхауэру, 37-му Ричарду Никсону и 40-му Рональду Рейгану], Шульц умер 6 февраля ", – говорится в сообщении.

В институте отмели, что Шульц был ключевой фигурой наряду с Рейганом, кто изменил ход истории и "положил конец холодной войне".

Шульц родился 13 декабря 1920 года в Нью-Йорке. Во время Второй мировой войны служил в корпусе морской пехоты США, принимал участие в боевых действиях на Тихом океане. После войны получил докторскую степень, преподавал экономические дисциплины в Массачусетском университете, затем возглавлял Школу бизнеса в Чикагском университете. После чего возглавлял ряд правительственных ведомств.