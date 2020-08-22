Умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers

Бывшему гитаристу группы Red Hot Chili Peppers Джеку Шерману было 64 года.

Умер бывший гитарист американской группы Red Hot Chili Peppers Джек Шерман. Об этом сообщается на странице группы в Twitter 22 августа.

"Джек играл в нашем дебютном альбоме, а также в нашем первом туре по США. Он был уникальным парнем, и мы благодарим ему за все хорошее и плохое между нами", – говорится в сообщении.

Причину смерти музыканта в группе не назвали.

We of the RHCP family would like to wish Jack Sherman smooth sailing into the worlds beyond, for he has passed. Jack played on our debut album as well as our first tour of the USA. pic.twitter.com/2vpZ3wrYRN — Red Hot ChiliPeppers (@ChiliPeppers) August 22, 2020

He was a unique dude and we thank him for all times good, bad and in between. Peace on the boogie platform. — Red Hot ChiliPeppers (@ChiliPeppers) August 22, 2020

Как пишет BBC, Шерману было 64 года.

Музыкант вошел в состав группы в декабре 1983 года, заменив Хиллела Словака. В 1985 году Словак вернулся в группу.

В 2012 году Шерман не был включен в Зал славы рок-н-ролла, как другие участники Red Hot Chili Peppers. В интервью журналу Billboard музыкант критиковал это решение и заявлял, что чувствует себя "опозоренным".