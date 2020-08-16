Умер младший брат Трампа Роберт

Младший брат действующего президента США Роберт Трамп скончался в возрасте 71 года, о причинах его смерти не сообщается.

Трамп: Роберт был не просто моим братом, он был моим лучшим другом Фото: ЕРА

В США в возрасте 71 года умер младший брат президента Дональда Трампа Роберт. Об этом говорится в заявлении главы государства, обнародованном на сайте Белого дома 15 августа.

"С тяжелым сердцем сообщаю, что сегодня скончался мой замечательный брат Роберт. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы еще встретимся. Его память навсегда останется в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром", – отметил американский президент.

О причинах смерти брата Трампа не сообщается.

Роберт Трамп родился в 1948 году, он был одним из управляющих основной компании своего старшего брата The Trump Organization. Несколько месяцев назад он безуспешно пытался в судебном порядке воспрепятствовать публикации книги племянницы Мэри о президенте Дональде Трампе, которая называется "Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья породила самого опасного в мире человека".