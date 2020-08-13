ГОРДОН
 
 
МИР

Трамп намерен сменить главу Пентагона в случае победы на президентских выборах – СМИ

По словам источников агентства Bloomberg, президенту США Дональду Трампу не понравилось, что министр обороны Марк Эспер в июне публично выступил против развертывания армии для сдерживания общенациональных протестов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эспер возглавил Пентагон в 2019 году
Эспер возглавил Пентагон в 2019 году
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп в частных беседах заявлял, что в случае переизбрания на второй срок намерен уволить главу Пентагона Марка Эспера. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

В то же время один собеседник сказал агентству, что, по словам Эспера, он сам намерен уйти, независимо от результатов президентских выборов. 

Трамп, по словам источников, был недоволен тем, что Эспер не смог публично объяснить сообщения СМИ о "награде" от РФ боевикам "Талибана" якобы за убийства американских военнослужащих. Кроме этого Трампу не понравилось, что Эспер в июне публично выступил против развертывания армии для сдерживания общенациональных протестов против расизма.

Представитель Белого дома заявил, что сейчас нет сообщений о кадровых изменениях. Представитель Пентагона Джонатан Хоффман сказал, что служить народу для Эспера – "высшая честь и привилегия".

Еще один чиновник, близкий к Эсперу, сказал, что министр обороны намерен пребывать в должности, пока этого хочет Трамп.

23 июля 2019 года Сенат США утвердил кандидатуру Эспера на должность министра обороны Соединенных Штатов. До этого он исполнял обязанности главы Пентагона и был министром армии США. 

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут бывший вице-президент США, демократ Джо Байден и действующий президент Трамп, представляющий Республиканскую партию. Согласно социологическим опросам, Байден опережает Трампа в президентском рейтинге.

Теги: Пентагон, Bloomberg, Дональд Трамп, отставка, Марк Эспер, выборы президента США 2020
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Достопримечательность". Подопечная Monatik Lida Lee презентовала дебютный клип, снятый в Одессе. Видео
  "Достопримечательность". Подопечная Monatik Lida Lee презентовала дебютный клип, снятый в Одессе. Видео
"Слава богу, у меня понимающий муж". Тодоренко показала себя нечесаной и без макияжа
"Слава богу, у меня понимающий муж". Тодоренко показала себя нечесаной и без макияжа
Никитюк отреагировала на протесты в Беларуси
Никитюк отреагировала на протесты в Беларуси
Российские СМИ заявили об алкозависимости 58-летней дочери Марка Захарова. Актриса назвала обвинения травлей
Российские СМИ заявили об алкозависимости 58-летней дочери Марка Захарова. Актриса назвала обвинения травлей
"Был сильнейший стресс для организма, шок". Бужинская рассказала, почему отказалась от участия в "Танцах со звездами"
"Был сильнейший стресс для организма, шок". Бужинская рассказала, почему отказалась от участия в "Танцах со звездами" G
Виктория ВОРОНИНА
"Джози держится". Четырехлетний сын трагически погибшей Риверы узнал о смерти матери от своих близких
"Джози держится". Четырехлетний сын трагически погибшей Риверы узнал о смерти матери от своих близких
Джессика Паркер показала дочери свой обувный магазин и помогла покупательнице с примеркой
Джессика Паркер показала дочери свой обувный магазин и помогла покупательнице с примеркой
Рики Мартин снялся в объятиях мужа для журнала Out. Фото
Рики Мартин снялся в объятиях мужа для журнала Out. Фото
"Хочу быть первой женщиной – президентом США". Уизерспун рассказала о президентских амбициях
"Хочу быть первой женщиной – президентом США". Уизерспун рассказала о президентских амбициях
  Бужинская: Очень известные мужчины, почти первые лица страны, не останавливались перед тем, что я замужем. Они предлагали и звания, и квартиры
  Бужинская: Очень известные мужчины, почти первые лица страны, не останавливались перед тем, что я замужем. Они предлагали и звания, и квартиры G
Виктория ВОРОНИНА
"Вы так этого хотели". Соцсети поздравляют Подольскую со второй беременностью. Фото
"Вы так этого хотели". Соцсети поздравляют Подольскую со второй беременностью. Фото
Звезда "Игры Престолов" Прайс сыграет британского принца Филиппа
Звезда "Игры Престолов" Прайс сыграет британского принца Филиппа
"Сыграть невозможно". Звезда сериала "Школа" Тринчер с подругой продемонстрировали нежный поцелуй в губы
"Сыграть невозможно". Звезда сериала "Школа" Тринчер с подругой продемонстрировали нежный поцелуй в губы
Григорьев-Аполлонов показал фото для паспорта 25-летней давности
Григорьев-Аполлонов показал фото для паспорта 25-летней давности
Кайли Дженнер позировала топлес. Фото
Кайли Дженнер позировала топлес. Фото
  В Калифорнии от COVID-19 умер исполнитель хитов La Bamba и If I Had a Hammer
  В Калифорнии от COVID-19 умер исполнитель хитов La Bamba и If I Had a Hammer
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
"То ли Литвинова, то ли Собчак". Богомолов удивил новым фото с женой
  "Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
"Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
"Почему не комментирую? А что можно комментировать?" Подольская отреагировала на события в Беларуси
"Почему не комментирую? А что можно комментировать?" Подольская отреагировала на события в Беларуси
Жена Павлика: Последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от €2000
Жена Павлика: Последние несколько лет отдыхаю в шикарной Турции, от €2000
"Алла счастлива", "Гаррик маме уже до плеча достает". В Instagram комментируют новое видео Пугачевой с детьми
"Алла счастлива", "Гаррик маме уже до плеча достает". В Instagram комментируют новое видео Пугачевой с детьми
"Династия продолжается". Внучка Пугачевой презентовала трек на испанском. Аудио
"Династия продолжается". Внучка Пугачевой презентовала трек на испанском. Аудио
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS