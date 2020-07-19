Россия является источником смуты во всем мире – глава Пентагона

В числе проблем, которые возникли в мире из-за России, министр обороны США Марк Эспер назвал аннексию Крыма и войну на Донбассе.

Россия создает проблемы всему мировому сообществу, считает министр обороны США Марк Эспер. Об этом он сказал в ходе интервью по случаю годовщины пребывания на должности, проинформировал 18 июля сайт Пентагона.

"По словам Эспера, Россия представляет собой чуть меньшую проблему, чем Китай, но она является источником смуты во всем мире: аннексировала Крым, ведет войну на Украине, угрожает союзникам по НАТО и посылает войска в Сирию и Ливию", – говорится в сообщении.

Глава Пентагона считает, что для противостояния России необходимо увеличивать бюджет НАТО.

"Нам нужно сдерживать Россию. Нам нужно укреплять НАТО и опять-таки укреплять наших партнеров", – заявил Эспер.

Напряженность в отношениях между НАТО и Россией усилилась в 2014 году на фоне российской агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе. В итоговой декларации саммита НАТО, который прошел в декабре 2019 года в Лондоне, действия России были названы угрозой для евроатлантической безопасности.

8 июня 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия безудержно наращивает военную активность.