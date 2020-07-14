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НАТО выразил обеспокоенность активностью российских подлодок в Северной Атлантике

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обеспокоен размещением Россией в Европе ракет 9M729. По его словам, миру сейчас нужны новые договоренности и диалоги с Россией по вопросам разоружения.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия демонстрирует готовность использовать военные мощности
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия демонстрирует готовность использовать военные мощности 
Фото: ЕРА

НАТО в последние годы отмечает небывалую активность российских подводных лодок в Атлантике. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland. 

Атлантика, по словам Столтенберга, по-прежнему имеет для Альянса центральное значение. В последние годы НАТО регистрирует там самую масштабную активность российских подлодок за все времена.

Генсек НАТО выразил обеспокоенность по поводу размещенных Россией в Европе ракет 9M729 (по классификации НАТО SSC-8).

Особым поводом для тревоги НАТО является размещение ракет SSC-8, поскольку ранее это привело к прекращению действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В НАТО также обеспокоены использованием Россией других новых боевых систем.

Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс нуждается в новом соглашении о разоружении, но не в новой гонке вооружений с Россией. 

США в октябре 2018 года  объявили о намерении приостановить выполнение подписанного в 1987 году ДРСМД после появления на вооружении российской армии крылатой ракеты 9М729.

ДРСМД запрещал сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 км до 5,5 тыс. км, их испытание и развертывание. По информации американцев, 9М729 испытывалась на дальность более 500 км.

4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию в течение 60 дней вернуться к исполнению обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Заместитель Помпео Андреа Томпсон объяснила, что РФ должна избавиться от ракеты 9М729 или изменить ее для соблюдения ДРСМД.

В Кремле заявляли, что выход США из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к нарушению стратегического баланса в мире.

Теги: Россия, НАТО, Йенс Столтенберг, ракеты, Атлантический океан, ДРСМД
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