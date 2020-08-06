В минобороны США опровергли слова Трампа об атаке в Бейруте

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что нет признаков того, что взрыв в порту Бейрута произошел в результате атаки, как об этом сообщал накануне президент США Дональд Трамп.

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что по данным США, взрыв в порту Бейрута был случайностью. Об этом 5 августа сообщает CNN.

Эспер сообщил, что США продолжают получать информацию о случившемся, но на данный момент нет признаков того, что взрыв произошел в результате атаки, как говорил накануне президент США Дональд Трамп.

Он добавил, что Вашингтон готов предоставить Ливану гуманитарную, медикаментозную либо другую необходимую помощь.

4 августа на брифинге вечером Трамп высказал мнение, что взрыв в порту Бейрута мог стать результатом атаки.

"У меня очень хорошие отношения с народом Ливана, и мы готовы помогать. Это похоже на ужасную атаку", – заявлял Трамп.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Жертвами стали по меньшей мере 135 человек, еще около 5 тыс. раненых и десятки пропавших без вести.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.