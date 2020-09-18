Умер автор "Форреста Гампа" Грум

О смерти романиста Уинстона Грума сообщила мэр американского города Фэрхоп в штате Алабама, где он жил.

Автор книги "Форрест Гамп", американский романист Уинстон Грум умер на 78-м году жизни. Об этом сообщила в Facebook со ссылкой на его семью мэр американского города Фэрхоп в штате Алабама, где он жил.

"С большим сожалением я сообщаю о смерти нашего дорогого друга Уинстона Грума. Сегодня город Фэрхоп потерял культового автора. Пожалуйста, держите его друзей и семью в своих мыслях и молитвах", – написала она.

Грум родился в Вашингтоне, вырос в Алабаме, окончил университет штата. Служил во Вьетнаме, после окончания службы работал в газете Washington Star, в 1978 году опубликовал первую книгу.

В 1984 году он был номинирован на престижную Пулитцеровскую премию за документальную книгу "Разговор с врагом", в которой рассказывал историю американского солдата, сбежавшего из вьетнамского плена в США, но арестованного там за дезертирство.

Самым известным произведением Грума считают книгу "Форрест Гамп", рассказывающую историю жизни одноименного персонажа из Алабамы. В 1994 году экранизация романа с Томом Хэнксом в главной роли получила шесть премий "Оскар".