Умер знаменитый украинский диктор Николай Козий. Он озвучивал Альфа и Коломбо

Украинский диктор и актер дубляжа Николай Козий скончался в возрасте 79 лет.

7 сентября умер украинский диктор и актер дубляжа Николай Козий. Об этом генпродюсер "Українського радіо" Дмитрий Хоркин сообщил в Facebook.

"Умер Николай Козий – легендарный диктор "Українського радіо" и первый бренд-войс телеканала "1+1". Ему было 79 лет. Голос эпохи", – написал он.

Козий озвучивал на украинском фильмы, сериалы, аудиокниги. В частности, его голосом говорил пришелец Альф из одноименного сериала, он дублировал детективный сериал "Коломбо", фильм "Титаник", мелодраму "Династия", мультсериалы "Томас и его друзья", "Трансформеры", рассказал креативный директор проекта "Живослово" Александр Штепан.

Кроме того, Козий читал текст первой украиноязычной Библии в аудиоформате и озвучил томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Прощание с легендарным диктором состоится 9 сентября 2020 года в 13.45 по адресу: улица Багговутовская, 1, корпус 18. Зал для прощания находится напротив родильного отделения, написала в Facebook соучредитель платформы "Живослово" Ирина Литвин.