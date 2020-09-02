Умер актер сериала "Воронины" Клюев

Российский актер Борис Клюев умер после тяжелой болезни.

1 сентября умер российский актер Борис Клюев. Об этом сообщили на сайте Малого театра.

Актер скончался после тяжелой болезни в возрасте 76 лет.

"Он был одарен ярчайшей индивидуальностью – и творческой, и человеческой. Красивый, элегантный, остроумный, порою резкий в суждениях. Борис Клюев был аристократом духа, одной из главных звезд отечественного искусства", – – говорится в некрологе.

Клюев был принят в Малый театр в 1969 году, сразу по окончании Высшего театрального училища им. М.С.Щепкина, и прослужил в Доме Островского более 50 лет.Широкой аудитории Клюев известен по ролям Николая Петровича Воронина в сериале "Воронины", графа Рошфора в ленте "ДʼАртаньян и три мушкетера", Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона".