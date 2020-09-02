Бульвар Шоубиз
 
02 сентября, 2020
 
Новости

Умер актер сериала "Воронины" Клюев

Российский актер Борис Клюев умер после тяжелой болезни.

Клюеву было 76 лет
Клюеву было 76 лет
Фото: maly.ru

1 сентября умер российский актер Борис Клюев. Об этом сообщили на сайте Малого театра.

Актер скончался после тяжелой болезни в возрасте 76 лет.

"Он был одарен ярчайшей индивидуальностью – и творческой, и человеческой. Красивый, элегантный, остроумный, порою резкий в суждениях. Борис Клюев был аристократом духа, одной из главных звезд отечественного искусства", –  – говорится в некрологе.

 Клюев был принят в Малый театр в 1969 году, сразу по окончании Высшего театрального училища им. М.С.Щепкина, и прослужил в Доме Островского более 50 лет.Широкой аудитории Клюев известен по ролям Николая Петровича Воронина в сериале "Воронины", графа Рошфора в ленте "ДʼАртаньян и три мушкетера", Майкрофта Холмса в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

Теги: смерть, некролог, актер, болезнь, Борис Клюев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Бахнули керосинчик в кастрик". Кому из политиков, журналистов и активистов сожгли авто за время президентства Зеленского. Список
  "Бахнули керосинчик в кастрик". Кому из политиков, журналистов и активистов сожгли авто за время президентства Зеленского. Список
Наталия ДВАЛИ
  Филимонов: Труханов – мачо, спортсмен. При встрече можем с ним обняться
  Филимонов: Труханов – мачо, спортсмен. При встрече можем с ним обняться
Дмитрий ГОРДОН
7 млрд грн на дороги и ни одного аппарата искусственной вентиляции легких. Как тратят средства фонда борьбы с COVID-19 в Украине
7 млрд грн на дороги и ни одного аппарата искусственной вентиляции легких. Как тратят средства фонда борьбы с COVID-19 в Украине
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Эд Ширан впервые стал отцом
Эд Ширан впервые стал отцом
Умер актер сериала "Воронины" Клюев
Умер актер сериала "Воронины" Клюев
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
Ласточкин отвел шестилетнего сына в первый класс. Фото
Ласточкин отвел шестилетнего сына в первый класс. Фото
27-летняя спутница Питта оказалась женой 68-летнего немецкого ресторатора – СМИ
27-летняя спутница Питта оказалась женой 68-летнего немецкого ресторатора – СМИ
"Не хочу быть ни с кем, кроме тебя". 25-летняя Свитолина обнародовала признание в любви своему 34-летнему бойфренду
"Не хочу быть ни с кем, кроме тебя". 25-летняя Свитолина обнародовала признание в любви своему 34-летнему бойфренду
"Как похожи. Одно лицо". Поклонники Тины Кароль сравнили ее школьное фото и снимок сына певицы
"Как похожи. Одно лицо". Поклонники Тины Кароль сравнили ее школьное фото и снимок сына певицы
"Главное, офлайн". Актер студии "Квартал 95" с женой проводил сына в школу
"Главное, офлайн". Актер студии "Квартал 95" с женой проводил сына в школу
"Клевая беззубая принцесска!". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о своем отце. Видео
"Клевая беззубая принцесска!". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о своем отце. Видео
"Прекрасен внутри и снаружи". Бекхэмы показали, как взрослел их средний сын
"Прекрасен внутри и снаружи". Бекхэмы показали, как взрослел их средний сын
Жена Бабкина: Мое молочко пил Сергей. Так что он тоже мой молочный сыночек
Жена Бабкина: Мое молочко пил Сергей. Так что он тоже мой молочный сыночек
Дочь Успенской: В России осуществляется травля гениальных и одаренных людей. Это настоящий геноцид
Дочь Успенской: В России осуществляется травля гениальных и одаренных людей. Это настоящий геноцид
"Поздравляю, у вас будет чебурек". Бедняков с женой показали на пляже "беременные" животы
"Поздравляю, у вас будет чебурек". Бедняков с женой показали на пляже "беременные" животы
  Over Now. Харрис и The Weeknd выпустили клип. Видео
  Over Now. Харрис и The Weeknd выпустили клип. Видео
Похудевшая Лолита восхитила сеть стройной фигурой. Видео
Похудевшая Лолита восхитила сеть стройной фигурой. Видео
71-летняя Пугачева в мини-юбке отвела своих детей в школу
71-летняя Пугачева в мини-юбке отвела своих детей в школу
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS