Умер актер фильмов "Зеркало для героя" и "Новые приключения янки при дворе короля Артура"

Советский и российский актер Сергей Колтаков скончался на 65-м году жизни.

Умер советский и российский актер Сергей Колтаков. Об этом сообщил в Facebook режиссер Григорий Константинопольский.

"Умер Сережа Колтаков... Потрясающий русский актер и поэт. Сергей Михайлович сыграл у меня губернатора в "Мертвых душах"... Только закончили съемки... На видео со всеми прощается... "Я всегда с вами!". А сегодня его не стало... Светлая память тебе, Сережа... Ты был талантливым и веселым. Ты был философом и хулиганом. Тебя будет не хватать", – написал он 7 сентября.

Смерть Колтакова прокомментировал в Instagram российский шоумен Семен Слепаков.

"Умер гениальный артист и потрясающий человек – Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора. Прощайте, Сергей Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать", – написал Слепаков.

Сергей Колтаков известен по ролям в фильмах "Зеркало для героя", "В стреляющей глуши", "Соучастники", "Новые приключения янки при дворе короля Артура", "Утоли мои печали", "Рваное сердце".