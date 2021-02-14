В Аргентине скончался бывший президент Карлос Менем

Экс-президент Аргентины Карлос Менем скончался в возрасте 90 лет после госпитализации в связи с инфекцией мочевыводящих путей.

14 февраля скончался бывший президент Аргентины Карлос Менем, ему было 90 лет. Об этом сообщает RuArgentina.

Перед смертью политик несколько дней провел в больнице, куда его госпитализировали в связи с инфекцией мочевыводящих путей, у него также были проблемы кардиологического свойства.

Здоровье Менема ухудшилось 13 февраля, скончался он на следующий день.

Президентом Аргентины он был два срока: с 1989-го по 1994 год и с 1994-го по 1999-й, позже стал сенатором.

Издание отмечает, что правление Менема запомнилось отказом от разработки собственных баллистических ракет, установлением обменного курса местной валюты в 1:1 с американским долларом и остановившейся инфляцией, а также остановкой "промышленной" коррупции.

До последних дней жизни Менем находился под следствием из-за коррупционных дел и разбирательств о поставках оружия в 1990-е годы.