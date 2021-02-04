"О смерти я вообще не думаю. Мой принцип: от всего в жизни надо получать удовольствие". На 102-м году жизни скончался отец Суркисов

Михаил Суркис считал, что секрет его долголетия в генах и отношении к жизни Фото: fcdynamo.kiev.ua

4 февраля на 102-м году жизни скончался Михаил Суркис – отец народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Григория Суркиса и украинского бизнесмена, президента ФК "Динамо" (Киев) Игоря Суркиса, сообщили изданию "ГОРДОН" родные покойного.

Михаил Давидович Суркис родился в 1919 году в Одесской области. В марте 1942 года досрочно окончил Куйбышевскую военно-медицинскую академию в Самаре и был отправлен на фронт под Сталинградом.

"После Сталинграда была Курская дуга, а потом – Украина и на Берлин. 28 апреля 45-го мы уже из автоматов-пистолетов на аэродроме Шенефельд стреляли", – рассказал он в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в 2017 году.

Суркис награжден орденом Отечественной войны, двумя ордена Красной Звезды, орденом Богдана Хмельницкого, медалями "За боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина".

"Во время войны просто делал свое дело. Разве дело в медалях? Я не придавал тогда этому значения", – сказал он в интервью "Фактам" накануне своего 100-летия.

После войны Суркис работал врачом-невропатологом в одной из киевских поликлиник, в общем этой профессии он посвятил более 60 лет.

"Мой папа закончил работать, когда ему было 82 года. Мне кажется, он бы продолжал и дальше работать, но где-то мама на него подавила, старший брат, который любит покомандовать парадом", – рассказал в недавнем интервью Гордону Игорь Суркис.

В возрасте 96 лет Михаил Суркис перенес операцию на открытом сердце, ее провел известный украинский кардиохирург, гендиректор Института сердца Борис Тодуров.

На вопрос, в чем секрет его долголетия, Суркис отвечал, что, скорее всего, в генах и отношении к жизни.

"Стараюсь быть спокойным, но принципиальным во всех отношениях. Вы не думайте, что я такой тихонький, хороший и добрый – моим командирам, в особенности начальникам штабов, массу неприятностей доставлял", – сказал он в 2017 году.

В том же интервью Гордону Суркис отметил: "О смерти я вообще не думаю. Я знаю, что смерть – это конец жизни, финал, а финалы везде есть: в футболе, спектакле, фильме. Рано или поздно конец наступает – так зачем такими мыслями терзаться? Какое от этого удовольствие? А мой принцип таков: от всего в жизни надо удовольствие получать, даже от встречи с недругами".

С супругой Риммой Яковлевной Суркис прожил почти 70 лет (она скончалась в 2014 году).

Редакция "ГОРДОН" выражает соболезнования родным и близким Михаила Суркиса.