Вице-президент США предостерегла Китай от оказания военной помощи РФ

Харрис: Мы видим такие страны, как Северная Корея и Иран, которые отправляют оружие в поддержку российской жестокой войне Фото: EPA

"Мы видим такие страны, как Северная Корея и Иран, которые отправляют оружие в поддержку российской жестокой войне", – сказала она.

По словам Харрис, США также обеспокоены отношениями Китая с РФ.

"Забегая вперед: любые шаги Китая по оказанию летальной поддержки России приведут лишь к вознаграждению агрессии, продолжению убийств и дальнейшему подрыву основанного на правилах порядка", – заявила вице-президент США.

Она подчеркнула, что США продолжат поддерживать Украину столько, сколько понадобится.