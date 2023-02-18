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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вице-президент США предостерегла Китай от оказания военной помощи РФ

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Харрис: Мы видим такие страны, как Северная Корея и Иран, которые отправляют оружие в поддержку российской жестокой войне
Харрис: Мы видим такие страны, как Северная Корея и Иран, которые отправляют оружие в поддержку российской жестокой войне
Фото: EPA

США предостерегли Китай от оказания России военной помощи. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляцию в YouTube вел канал издания The Independent.

"Мы видим такие страны, как Северная Корея и Иран, которые отправляют оружие в поддержку российской жестокой войне", – сказала она.

По словам Харрис, США также обеспокоены отношениями Китая с РФ.

"Забегая вперед: любые шаги Китая по оказанию летальной поддержки России приведут лишь к вознаграждению агрессии, продолжению убийств и дальнейшему подрыву основанного на правилах порядка", – заявила вице-президент США.

Она подчеркнула, что США продолжат поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь, председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".

Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины, заявило 4 февраля 2023 года The Wall Street Journal по итогам анализа данных российской таможни.

Си Цзиньпин планирует выступить с речью о мире в годовщину начала войны России против Украины, сообщил 17 февраля глава МИД Италии Антонио Таджани со ссылкой на Ван И.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Иран, Китай, военная помощь, война России против Украины, Камала Харрис
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